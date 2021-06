La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Pier Augé veut rajeunir son image

Il y a près d’un an, deux jeunes entrepreneurs, Diane de Comte et Charles Dupont, reprenaient la marque de cosmétiques Pier Augé au bord du gouffre. Malgré un contexte difficile, ils se disent confiants en l’avenir.

Si l’entreprise a été créée en 1961 à Monaco, le nom de Pier Augé est associé depuis 1967 à Châteauroux où son fondateur, Pierre Jules Augé, a choisi de s’installer au départ des Américains. En grandes difficultés financières ces dernières années, la marque de cosmétiques a été reprise le 23 juillet 2020 par Diane de Comte et Charles Dupont, deux jeunes entrepreneurs.

Les stocks de matières premières et de cartons d’emballage étaient au plus bas, de même que le moral des quinze salariés restants. Il a fallu relancer la machine et “restaurer la confiance”, reconnaît Charles Dupont. En à peine un an, les effectifs ont été presque doublés. Des commerciaux ont notamment été embauchés pour couvrir des zones qui ne l’étaient plus.

L’impact de la crise sanitaire

Mais la reprise de Pier Augé a été freinée par la crise sanitaire. Son plus gros client, la compagnie aérienne Royal Air Maroc a suspendu ses commandes. Les instituts de beauté sont restés fermés plusieurs mois. Malgré tout, l’entreprise va passer de 1,3 à 2 millions d’euros de chiffres d’affaires d’ici la fin de l’année.

Ses ventes sur internet ont progressé de 30 % sous l’effet conjugué d’un meilleur référencement et de l’envoi d’une newsletter hebdomadaire. Une partie du produit de ces ventes a été reversé aux instituts de beauté pour les soutenir. Pier Augé a aussi accru sa présence à l’international avec des résultats variables selon la situation sanitaire du pays : un gros recul en Grande Bretagne mais une percée en Corée du sud par exemples.

Un nouveau logo début 2022

Diane de Comte et Charles Dupont ont aussi décidé de se recentrer sur les soins pour le visage, laissant tomber le maquillage. La prochaine étape va être de rajeunir l’image de la marque. “Aujourd’hui notre packaging ne reflète pas la qualité des actifs de nos produits”, explique Charles Dupont. Un nouveau logo avec un nouveau code couleur sera lancé début 2022 pour être plus visible dans les rayons.

Et pour toucher une clientèle plus jeune, Diane de Comte et Charles Dupont vont s’appuyer sur des “influenceuses de premier plan” (dont les noms n’ont pas encore été dévoilés) pour promouvoir leurs produits. Une campagne de communication va débuter le 24 juin.

Malgré un démarrage dans un contexte difficile, le jeune couple d’entrepreneurs se dit confiant : “Nous sommes tombés amoureux de la marque. On y croit et on se donnera à fond. Nous avons un plan de développement très ambitieux. Notre objectif est de multiplier par cinq notre chiffre d'affaires en cinq ans”, confie Diane de Comte.