La Nouvelle éco : à Châteauroux, Pierre Potillion bat le fer quand il est chaud

“Je fais une esquisse sur le papier pour le client. De retour dans l’atelier, je prends de la matière première et c’est parti. Je crée des escaliers, du mobilier, des garde-corps... J’essaie de faire des pièces uniques, je n’aime pas refaire la même chose, je n’aime pas la routine”, explique Pierre Potillion qui s’est installé en janvier 2021 comme ferronnier d’art, d’abord dans une grange chez ses parents à La Berthenoux et aujourd’hui à Châteauroux.

Lui qui, de son propre aveu, n’aimait pas trop l’école découvre la ferronnerie et la métallerie à l’occasion de stages au collège. Né dans le Berry, il a suivi ses parents partis s’installer en Bretagne. À 16 ans, il intègre les Compagnons du devoir à Rennes et entame ensuite un tour de France qui s’interrompt quelques mois plus tard. Il travaille dans différentes entreprises jusqu’à l’arrivée du Covid. “Je ne trouvais plus de travail”, se souvient-il. Il choisit alors de se mettre à son compte, une idée qu’il avait depuis longtemps en tête : “C’était le bon moment”, dit-il

Un coup de pouce pour démarrer

L’ADIE (Association pour le droit à l’initiative économique) lui accorde un prêt de 11 000 euros qui lui permet de s’équiper de façon professionnelle et d’acheter de la matière première pour démarrer. “Il ont cru en mon projet et ils ont eu raison, souligne-t-il. Ça marche bien, surtout par le bouche à oreille, j’ai beaucoup de demandes mais pas encore assez pour pouvoir embaucher quelqu’un pour m’aider.”

Et à la belle saison, il délaisse certains jours sa forge pour tenir un stand de galettes saucisses et de crêpes sucrées, souvenir de ses années en Bretagne, sur différentes manifestations. Il sera par exemple le dimanche 21 mai à la Foire à tout à Chateaumeillant (Cher).