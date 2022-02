La Nouvelle éco : à Châteauroux, quatre jeunes ouvrent une boutique vintage

Avant la crise, Luidgi Hoareau, 21 ans, et Quentin Lacroix, 23 ans, deux amis originaires d’Aigurande, étaient salariés dans deux boutiques à Paris qui se partageaient un même local, l’une dédiée à la mode vintage, l’autre au skate. Leurs boutiques fermées, ils ont choisi de passer le premier confinement dans l’Indre avec leurs compagnes, Sarah Durif, 21 ans et Maxime Ilamoucha, 22 ans. La crise a été fatale aux deux boutiques qui ont fermé en juillet 2020.

Mais entre-temps, tous les quatre ont eu une idée. “On a constaté qu’il n’existait pas de boutique de vêtements vintage à Châteauroux, alors on s’est lancé à fond sur le projet, raconte Luidgi Hoareau. Châteauroux, c’est notre ville de cœur, on y venait souvent. On aimerait la dynamiser, la faire évoluer.” Mais la crise leur a mis des bâtons dans les roues : “Avec les périodes de confinement, on avait peur d’ouvrir durant cette période, on préférait attendre”, reconnait-il.

Ouverture mi-février

Ils ont enfin décidé de se lancer : leur boutique ouvrira mi-février - la date exacte n’est pas encore fixée - au 2 rue André-Lescaroux avec pour enseigne L’île du là-haut, un nom qui reprend les deux premières lettres de leurs quatre prénoms. On y trouvera des vêtements de seconde main des années 1950 aux années 1990, une période qu’ils n’ont bien sûr pas connu mais dont ils sont fans, surtout au niveau de la mode.

Les vêtements seront sélectionnés pour leur qualité et bien rangés à la différence d’une friperie. Chaque pièce présentée sera unique. On y trouvera également des accessoires en lien avec l’univers du skate et un coin détente avec consoles, CD et DVD vintage. Leur projet a bénéficié d’un prêt d’honneur de la plateforme Indre initiative.

Ils promettent d’être très actifs sur les réseaux sociaux et envisagent également de faire dans un second temps de la vente en ligne, notamment sur le site vinted. Luidgi et Quentin vont débuter tous les deux mais espèrent pouvoir par la suite recruter leurs deux amies.