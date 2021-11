La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Rénov’2 CV a le pied au plancher

Rouler en 2 CV est devenu tendance. Depuis une dizaine d’années, les prix grimpent. De plus en plus de passionnés ressortent des granges et restaurent cette voiture mythique qui a permis de démocratiser l’automobile en France. Mise en circulation en 1948, elle a été fabriquée à plus de cinq millions d’exemplaires par Citroën jusqu’en février 1989.

Hervé Renard a créé Rénov’2 CV en 2008 dans un local de 100 m2 à Déols : “Au départ, on faisait de la rénovation et de la vente de véhicules mais à partir de 2010 on a de plus de plus de demandes de pièces détachées de la part de personnes qui voulaient retaper eux-mêmes leur 2 CV”, se souvient-il.

La vente de pièces détachées est bientôt devenue l’activité principale de la société qui a créé sa propre marque. Pour une question de coût, les pièces sont principalement fabriquées en Inde. Le chiffre d’affaires est passé de 200 000 euros en 2008 à 5,5 millions d’euros en 2020.

250 colis expédiés chaque jour

L’entreprise a connu un pic de commandes lors du 1er confinement, de nombreux propriétaires profitant de leur temps libre pour s’occuper de leur 2 CV. 70 % des ventes se font via le site internet qui vient d’être refait. Des planches techniques vectorisées permettent d’identifier plus facilement la ou les pièces recherchées.

Depuis octobre 2019, Rénov’2 CV a investi de nouveaux locaux plus grands, boulevard d’Anvaux à Châteauroux avec plus d’espace pour stocker les quelque 4000 références existantes. Un showroom de 1 400 m2 a été créé où sont présentés plusieurs véhicules. L’entreprise emploie aujourd’hui entre 15 et 20 salariés.

De retour à RétroBerry

Les amateurs de voitures de collection se retrouveront ce dimanche 5 décembre de 8h30 à 17h au parc des expos de Belle Isle pour la bourse d’échanges RétroBerry qui avait été annulée l’an passé. Rénov’2 CV sera présent comme à chaque fois avec un stand de présentation, le magasin sera, lui, ouvert exceptionnellement ce jour-là.