Ingénieur chimiste, Antoine Plat, 32 ans, a créé en septembre Tellura environnement, une société spécialisée dans la collecte et la valorisation des déchets, qui propose des solutions pour limiter la pollution des chewing-gums et des mégots.

La Nouvelle Éco : à Châteauroux, Tellura environnement s’attaque aux mégots et aux chewing-gums

Après six années passées dans une entreprise proposant des solutions pour les déchets à Saint-Gaultier, Antoine Plat, un jeune Castelroussin de 32 ans, a eu l’envie de créer sa propre société, Tellura environnement, clin d’œil au tellure, un élément chimique auquel cet ingénieur chimiste a consacré sa thèse.

“Le Covid a un peu précipité les choses en me confortant dans l’idée de me lancer dans ce projet qui s’était précisé entre temps, explique-t-il. Ce qui m’a poussé, c’est l’envie d’entreprendre et de mettre en application les idées que j’avais en tête depuis plusieurs années.”

Antoine Plat a été soutenu dans son projet par BGE Indre et Indre Initiative qui l'a aidé à obtenir des financements pour développer son projet. Créée en septembre, Tellura environnement est spécialisée dans la collecte et la valorisation de trois types de déchets : biodéchets (alimentaires), mégots et chewing-gums.

Mieux trier

Concernant les biodéchets, Antoine Plat cible les établissements scolaires et de santé. Après une évaluation des quantités, il met à disposition une table de tri afin d’isoler les biodéchets des autres déchets et un espace de stockage réfrigéré afin de les conserver dans les meilleures conditions entre deux collectes. Ces déchets seront ensuite valorisés localement par compostage ou méthanisation. “L’idée est aussi de mieux se rendre compte de ce que l’on jette et de mettre en place des actions pour limiter le gaspillage alimentaire”, souligne Antoine Plat.

Un côté ludique

Pour les mégots et les chewing-gums, il propose d’installer des bornes de collecte transparentes dans les lieux fréquentés par du public : entreprises, administrations, festivals... Afin d’inciter les personnes à déposer, il mise sur le côté ludique. Une question est posée. Pour y répondre, on dépose son mégot ou son chewing-gum d’un côté ou de l’autre.

Les premières bornes ont été mises en place lors du récent festival de la guitare à Issoudun et ont permis de collecter mille mégots en trois jours. Les chewing-gums et les mégots n’ont pas été choisis au hasard : ils sont très polluants. “Un seul mégot peut polluer 500 litres d’eau”, cite en exemple Antoine Plat.

Une fois collectés, chewing-gums et mégots sont valorisés par deux sociétés partenaires : les premiers vont être transformés en résine qui servira à la fabrication d’objets plastiques et les seconds en combustible. “Dans les deux cas, il s’agit de déchets imputrescibles, ce qui permet des collectes espacées dans le temps afin de ne pas multiplier les déplacements”, précise-t-il.

Il reste maintenant à Antoine Plat à faire connaître ces solutions localement et au-delà.