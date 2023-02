La Nouvelle éco : à Châteauroux, trois associés lancent Cool Raoul, un service de conciergerie

Propriétaires de plusieurs biens sur Châteauroux qu’ils proposent en location courte durée sur différentes plateformes, Louis Périgord, Emmanuel Imorou et Valentin Halfon ont fait le constat que cette activité se révélait très chronophage entre les réponses aux demandes en ligne, la gestion des arrivées et des départs et le ménage à faire. De là leur est venue l’idée de créer un service de conciergerie. “ En contrepartie de 20 % du prix de la location, on décharge le propriétaire de toutes ces tâches et on lui permet d'avoir un meilleur rendement ”, explique Louis Périgord.

ⓘ Publicité

De plus en plus de demandes

Depuis la période Covid, les demandes sont de plus en plus nombreuses sur de la location courte durée entre des personnes qui viennent passer quelques jours à Châteauroux pour des raisons professionnelles et celles en vadrouille qui y font étape le temps d’une nuit.

Les trois associés ont créé un site internet où ils détaillent leur démarche et leurs prestations. “Ça peut aller jusqu’à aménager un logement avec goût, rédiger l’annonce et prendre des photos pour le rendre plus attractif”, précise Louis Périgord. La partie ménage est confiée à des prestataires extérieurs avec des horaires en journée, entre 10h et 17h, correspondant aux heures de départ et d’arrivée des occupants. Le démarrage de l’activité est prévu le 28 février.