La Nouvelle éco : à Châteauroux, un infirmier est devenu producteur d’huile d’olive

“J’étais en vacances au Portugal où mon père passe une grande partie de l’année depuis qu’il est à la retraite. Il m’a montré l’ancienne oliveraie de ma grand-mère qui se trouve près du village de Castanheiro do Sul dans la vallée du Douro et m’a proposé de la racheter”, se souvient Christophe Catalino.

Nous sommes en 2016. La parcelle est à l’abandon depuis une vingtaine d’années et un gros travail de défrichage et de taille est nécessaire pour faire revivre l’oliveraie qui compte une quarantaine d’arbres. Les olives sont transformées à la coopérative du village, une des plus anciennes du pays. Modeste la première année, la production augmente petit à petit pour atteindre 200 litres en 2021. Entre temps il a racheté une seconde parcelle qui comprend une vingtaine d’oliviers et noué des liens avec un exploitant du même village.

De plus en plus de commandes

Au départ, Christophe Catalino revient à Châteauroux avec des bidons de cinq litres pour sa consommation personnelle et celle de ses amis et collègues. Mais petit à petit le bouche à oreille fait son œuvre et les commandes se multiplient. Christophe Catalino : “C’est parce que ça a pris de l’ampleur que j’ai créé mon entreprise le 1er mars 2021.” Son fichier dépasse aujourd'hui la centaine de clients. Ceux-ci lui adressent une pré-commande et il les livre deux fois par an. “En revanche, je ne veux pas en déposer dans des points de vente car je ne suis pas en mesure de garantir un approvisionnement régulier.”

La prochaine récolte aura lieu à l'automne. - Catalino & Co

Début mars, il est revenu avec 600 litres d’huile d’olive. “Dans les quinze jours qui suivent, je fais mes livraisons pendant mes jours de repos. Cela fait des semaines bien remplies mais ça me plaît”, confie-t-il. Son huile d’olive est une huile équilibrée, à l'odeur et aux saveurs fruitées et herbacées, douce mais avec une légère amertume. Il vient de créer un site où il raconte l’histoire de ce projet lié à ses racines familiales.

Pour l’heure, cette seconde activité lui offre un complément de revenus, “l’équivalent d’un 13e mois”. “Je ne sais pas quelles limites je vais me fixer mais si cela continue de se développer, cela va être difficile à concilier avec mon temps plein en tant qu’infirmier”, reconnaît Christophe Catalino. La prochaine récolte se fera fin octobre, début novembre.