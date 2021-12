La Nouvelle Éco : à Châteauroux, une ancienne coiffeuse se lance comme décoratrice

Depuis longtemps, Virginie Astier avait pris l’habitude de décorer sa maison à l’occasion des fêtes, pour Pâques, Halloween et Noël, mais aussi pour l'anniversaire de ses enfants ou lors de fêtes d’école. Ce qui lui valait d’être régulièrement sollicitée par des amis.

C’est ainsi que pour un anniversaire elle a créé une décoration sur le thème de Harry Potter. Jamais à court d’idées, Virginie Astier récupère tout un tas d’objets existants auxquels elle donne une seconde vie en les transformant. Elle utilise également des éléments trouvés dans la nature.

Une décision prise pendant le Covid

Coiffeuse durant une trentaine d’années à Paris et à Châteauroux, elle avait depuis quelque temps l'envie de passer à autre chose. La période du Covid, où le protocole sanitaire limitait le nombre de coiffeuses qui pouvaient être présentes, a été propice à une remise en question qui a abouti à une rupture conventionnelle.

Une décoration réalisée pour une récente dédicace de son mari Laurent Astier. - Virginie Astier

Encouragée par son mari, l’auteur de bande dessinée Laurent Astier, et par une amie avec qui elle est partie l’été dernier à pied à Saint-Jacques de Compostelle, elle a sauté le pas. Elle vient de créer son entreprise au sein de la couveuse d’entreprises du Pôle local d’économie solidaire (PLES). Son projet a été validé le 23 novembre.

“Cela va me permettre de voir où je mets les pieds la première année et ce sans prendre de risques, explique Virginie Astier. Je sais aussi que je peux me tourner vers le PLES pour tout ce qui touche à la gestion de mon entreprise, c’est rassurant.”

La période de Noël se prête tout particulièrement aux décorations. - Virginie Astier

Virginie Astier est déjà sollicitée par des particuliers pour des événements tels que des mariages ou des anniversaires. Elle sera d’ailleurs présente les 22 et 23 janvier 2022 au salon du mariage à Châteauroux. Elle a aussi réalisé récemment la vitrine du Troc des lutins rue de la gare à Châteauroux.