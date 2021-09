La Nouvelle Éco : à Châteauroux, une association vient en aide aux entreprises

"Quand on est chef d’entreprise, on a l’habitude des difficultés, on pense toujours que l’on va pouvoir les surmonter", explique Philippe Yvernault, président de la chambre syndicale des experts comptables départementale et du même coup du Centre d’information sur la prévention (CIP) des difficultés des entreprises de l’Indre. Créée au plan national en 1995, cette association compte une soixantaine de relais territoriaux dont un dans l’Indre depuis 2018.

Un lieu d’écoute

Chaque premier jeudi du mois, des experts (avocat, ancien juge au tribunal de commerce, commissaire aux comptes, expert-comptable...) reçoivent de façon anonyme et gratuite des entrepreneurs. Il leur suffit de prendre rendez-vous auprès de la CCI. “On les écoute, on les remotive. Il y a une solitude du chef d’entreprise qui a finalement peu de personnes autour de lui à qui se confier”, souligne Philippe Yvernault.

Première étape : établir un diagnostic pour pointer du doigt d’où viennent les difficultés. “Souvent ils font face à des blocages, poursuit l’expert. On intervient pour essayer d’obtenir auprès de la banque ou de l’Urssaf un étalement de la dette.” Les experts du CIP sont aussi là pour orienter vers d’autres structures qui sont en mesure d’actionner des dispositifs d’aide. Il est préférable de ne pas attendre que la situation se détériore. “Ce n’est pas simple de trouver le bon moment, reconnaît M. Yvernault. C’est un peu comme le malade qui se dit que ça ira mieux demain.”

Moins de dossiers

La crise sanitaire a perturbé le fonctionnement du CIP. Faute de pouvoir organiser des rendez-vous en présentiel, certains ont eu lieu en visio ou par téléphone. Le CIP a été moins sollicité durant cette période : “L’économie était sous perfusion, on a eu de ce fait moins de situations difficiles”, dit son président. Avant la crise, le CIP 36 traitait une dizaine de dossiers par an, il n’y en a eu que 3 ou 4 en 2020. Mais l’arrêt progressif des aides de l’État pourrait changer la donne. Pour l’heure une cellule de crise a été mise en place par la préfecture pour suivre l’évolution de la situation.