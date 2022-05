La Nouvelle éco : à Châteauroux, une formation aux métiers de l’informatique cherche des candidats

Les métiers de l’informatique sont en plein développement. CCI Campus Centre propose une formation qui débutera fin novembre. Une matinée d’information et de sélection des candidats a lieu ce jeudi 19 mai.

Le constat est sans appel. Informaticiens, développeurs, ingénieurs informatiques, spécialistes de la cybersécurité : on manque en France de candidats pour tous ces métiers qui sont pourtant en plein développement mais supposent des compétences qui ne s’improvisent pas.

C’est dans ce contexte que la CCI de l’Indre organise ce jeudi 19 mai de 9 h à 12 h dans ses locaux du 16 place Saint-Cyran une réunion d'information collective de présentation des métiers de cette filière. Deux autres réunions sont prévues le mardi 28 juin et le mardi 20 septembre. À l’issue de cette présentation, les personnes qui le souhaitent pourront passer des tests et un entretien.

Une session en novembre

L’objectif est de recruter les candidats de la prochaine session de la “Prépa métiers de l’informatique au service des entreprises et des particuliers” proposée par CCI Campus Centre qui aura lieu du 28 novembre au 13 mars 2023. Cette formation de préqualification vise à assimiler les concepts fondamentaux de l’informatique et à acquérir un premier niveau de compétences en assistance informatique, en gestion des réseaux locaux d’entreprise et en développement de logiciels. Elle comprend une douzaine de places.

Le public visé est très large : demandeurs d’emploi, salariés en reconversion avec pour certains l’idée de créer leur propre entreprise. L’un des enjeux est d’attirer davantage les femmes car elles ne sont que 17% dans les métiers du numérique. Si certains inscrits à cette formation ont déjà trouvé directement un emploi à son issue, celle-ci a vocation à être une porte d’entrée vers des formations qualifiantes pouvant aller jusqu’à Bac + 5.

Renseignements et inscriptions auprès du CCI Campus Centre (02 54 53 52 00 ou candidature.formation@indre.cci.fr)