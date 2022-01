La Nouvelle Éco : à Châteauroux, une manufacture de proximité en projet sur l'ancien site de Mead emballage

Dans le cadre du plan France relance, le ministère de l’économie a lancé le 7 octobre dernier un appel à manifestation d’intérêt afin d’encourager la création de manufactures de proximité, des tiers-lieux productifs destinés à apporter des services à une communauté professionnelle d’artisans. Parmi les vingt premiers lauréats figure le projet Artis’up, contraction des mots artisans et start-up.

Du Labomotive à Artis'up

Ce projet est porté par Jean-Christophe Léger, un artisan spécialisé dans l'agencement d'intérieur et président du fablab Labomotive à Saint-Maur qui, on s’en souvient, avait fabriqué 18 000 visières pendant le premier confinement. L’objectif d’Artis’up est de mettre à disposition de professionnels des ateliers partagés tout équipés autour des métiers du bois, du métal et de la maroquinerie et dans une dynamique zéro déchet.

Ces professionnels pourront être soit locataires résidents, soit venir ponctuellement utiliser les machines en fonction de leurs besoins. On y trouvera notamment des imprimantes 3D, une fraiseuse à commande numérique et des découpeuses plasma ou jet d’eau. Une partie des locaux sera par ailleurs dédiée à la formation continue et initiale en partenariat avec les chambres consulaires.

Réponse en juin

Ce projet, d’un montant estimé à 2 millions d’euros, devrait voir le jour dans les 1500 m2 des anciens locaux administratifs de l’usine Mead emballage, aujourd’hui propriété de Châteauroux Métropole. Différents aspects du projet restent à valider. Une réponse à la demande de subvention sera donnée par l’État en juin. Si la réponse est favorable, cette subvention devrait être abondée par les collectivités locales, Région et agglomération.

Un an de travaux sera alors nécessaire pour une livraison espérée en septembre 2023. Des demandes d’installation sont déjà en cours.