La Nouvelle Eco : A Châtellerault Plaxtil va fabriquer des cintres plus écolos pour Kiabi

C'est un sacré marché que vient de décrocher Plaxtil. La fabrication et le recyclage de millions de cintres pour Kiabi. La production à partir de vieux cintres et textiles débute en décembre.

Décidément Plaxtil a le vent en poupe. La petite entreprise de Châtellerault ne connait pas la crise et surfe sur le marché de l'écologie. Après avoir lancé la première solution circulaire de recyclage de masques de protection anti-covid, Plaxtil va venir fabriquer des cintres pour Kiabi. Chaque année le géant de l'habillement consomme plus de 3 millions de cintres, des cintres qui finissent souvent oubliés dans les placards, dans les poubelles, l'idée est de leur donner une seconde vie, voire même une vie éternelle comme nous l'explique Olivier Civil, co-fondateur de Plaxtil "Des bornes de récupération de cintres vont être installés dans les boutiques, nous allons les récupérer, et grâce au nouveau process mis au point nous allons recycler ces cintres usagés, parfois cassés avec des restes de textiles ou vieux vêtements pour en fabriquer de nouveaux et ainsi de suite."

Un marché de plusieurs millions de cintres à fabriquer pour Kiabi - Plaxtil

L'opération cintre recyclé pour Kiabi sur le site de Châtellerault va donner du travail et de l'activité aux 5 salariés mais il existe aussi pas mal d'autres idées dans d'autres domaines mais c'est encore un peu trop tôt pour en parler, selon Olivier Civil qui lâche dans un sourire on essaie de donner du sens dans ce que l'on fait.