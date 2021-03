La Nouvelle Éco : à Châtillon-sur-Indre, l’atelier de confection DPL Hervier a moins de commandes

Spécialisée dans le prêt à porter haut de gamme, DPL Hervier a fabriqué des milliers de masques et de blouses au printemps 2020. Dans un marché en berne, elle est de plus en plus sollicitée par de jeunes créateurs français.

Historiquement implantée à Luçay-Le-Mâle, la famille Hervier est dans la confection depuis 1910. L’histoire se poursuit en 1988 avec la reprise de la société Manutex à Châtillon-sur-Indre devenue DPL Hervier et spécialisée dans le prêt à porter haut de gamme hommes et femmes pour des maisons renommées. Cet atelier de confection, qui emploie vingt-cinq salariés, travaille à 50 % à l’export et compte une quarantaine de clients dans le monde et notamment au Japon où Hervier productions est une marque déposée.

Un arrêt brutal des commandes

Il y a un an, le confinement avec la fermeture des boutiques a provoqué un arrêt des commandes. “Nos clients ont paniqué. Nous avons perdu 80 % de notre activité”, se souvient Patrick Hervier, le gérant de cette entreprise familiale. Mais très vite, il est sollicité par des entreprises et des institutions pour la fabrication de masques et de blouses en tissu rendue possible par un parc de machines polyvalent. “Ça a été l’effervescence pendant deux mois”, confie-t-il. Cette production a permis de compenser les pertes mais l’arrivée des masques jetables a mis fin à cette parenthèse du jour au lendemain.

Une production made in France

Des créateurs font figurer le logo Hervier productions. - DPL Hervier

Depuis l’activité confection a repris mais sans retrouver son niveau d’avant la crise. “Globalement, on sent un ralentissement de la demande et nos clients réduisent les volumes de leurs commandes”, explique Patrick Hervier. Mais la crise n’a pas que des conséquences négatives. Elle a accéléré le processus de relocalisation de la fabrication de tissu en France ainsi que l’émergence de nouvelles marques de jeunes créateurs français qui ne vendent que sur internet avec parfois un système de pré-commandes. Cette production made in France ne compense toutefois pas les volumes perdus. “Se pose un problème de coût : il y a des réalités économiques qui font que tout n’est pas réalisable”, rappelle Patrick Hervier.

Mais cela n’empêche pas l’entrepreneur de se montrer combattif. Il a notamment relancé ces dernières années le syndicat régional de l’habillement qui a pris le nom de Mode Centre Val de Loire. “Notre ambition est de constituer un groupement régional réunissant les différents métiers de l’aiguille afin de promouvoir le savoir-faire local auprès de clients potentiels”, résume-t-il.