La Nouvelle Éco : à Châtillon-sur-Indre, une solution originale pour la reprise du camping municipal

Avec ses 52 emplacements ombragés et situés sur les bords de l’Indre, le camping de Châtillon-sur-Indre ne faisait pourtant pas recette. Jusqu’en 2015, il était géré directement par la commune avec à la clé des déficits d’exploitation récurrents. La municipalité s’est alors tournée vers le privé mais a connu deux expériences non concluantes.

“Nous étions prêts à abandonner et à ne pas rouvrir le camping municipal cette année quand mon premier adjoint a entendu parler de la société Camping-car park qui propose une solution de gestion automatisée”, raconte le maire, Gérard Nicaud, élu l’an dernier.

Deux tiers des recettes pour la commune

Cette société française, fondée en 2011, compte plus de 250 aires pour camping-cars en Europe. Dans l’Indre, elle s'est déjà vu confier la gestion du camping de Reuilly. Pas d’accueil physique donc : l’accès se fait par des bornes sur présentation de sa carte d’abonné ou d’un badge délivré par un distributeur à l’entrée. Cet équipement est à la charge de la commune. En retour, deux tiers des recettes lui sont reversés. L’entretien des sanitaires et des espaces verts reste, lui, à la charge de la commune.

Accessible toute l’année

Le camping municipal est désormais accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 tout au long de l’année pour les camping-cars et d’avril à septembre pour les autres formules d’hébergement (tentes, vans, caravanes) avec accès aux sanitaires. Il a rouvert le 12 juillet et les débuts sont jugés encourageants : il a accueilli en moyenne 4 à 5 camping-cars par nuit et jusqu’à 12 au maximum, soit au total près de 600 clients.

Le camping a accueilli 4 à 5 camping-cars par nuit cet été. - Mairie de Châtillon-sur-Indre

Référencé sur le réseau Camping-car park, qui a lancé une nouvelle appli en juin, le camping de Châtillon-sur-Indre bénéficie de sa situation sur la D 975, un axe de transit, et de sa proximité avec le parc de la Haute Touche, le zoo de Beauval et les châteaux de la Loire. Pour Gérard Nicaud, cette reprise est aussi une bonne nouvelle pour les commerçants locaux. D’après Camping-car park, un couple de camping-caristes dépense 40 euros sur place par jour.