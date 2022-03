La Nouvelle éco : à Chavin, la nouvelle vie de Thierry et Katia Bassilana devenus propriétaires d’un gîte

Thierry et Katia Bassilana ont quitté leurs postes de cadres à Sophia Antipolis pour ouvrir il y a un peu plus d’un an un gîte et maison d'hôtes dans le Berry. Cette volonté de changement est née lors du Covid.

“Nous avions un niveau de vie confortable mais on était toujours en train de courir avec des métiers assez stressants. Le Covid nous a fait réaliser que la vie, ce n’était pas ça”, explique Thierry Bassilana. Avec son épouse, ils travaillaient depuis plus de vingt-cinq ans à Sophia Antipolis chez Amadeus, une société de solutions informatiques pour le monde du voyage, lui comme chef de projet, elle comme assistante de direction. “Nous avions envie d’un nouveau départ et aussi de quitter la région qui a perdu en authenticité et où la mentalité est devenue superficielle”, souligne Katia Bassilana.

Un projet de vie

En septembre 2020, ils ont profité d’un plan de départs volontaires au sein de leur entreprise pour se porter candidats. Tous deux ont réfléchi à plusieurs pistes de reconversion possibles avant de s’arrêter sur l’idée d’ouvrir un gîte et maison d'hôtes. “Cela rassemble tout ce que l’on aime faire : concevoir un bel environnement, recevoir, échanger.... Quand on en a parlé à nos amis, ils ont tout de suite dit que c’est un projet qui nous ressemble”, précise Thierry Bassilana.

De gros travaux

Après le Morvan et la Touraine, ils sont venus à Chavin, près d’Argenton-sur-Creuse, en septembre 2020 dans un gîte dont ils avaient appris qu’il était à vendre. Ils ont eu un véritable coup de cœur pour le lieu. En janvier 2021, ils ont signé l’acte de vente et ont entrepris de nombreux travaux dont la rénovation de la partie privée et des quatre chambres en location.

Un spa a été installé dans le jardin. - Aux Prés du Berry

Ils ont également attaqué la création d’un gîte pouvant accueillir un couple ou une famille avec deux enfants dans une ancienne grange. Ce gîte ouvrira au printemps. Enfin, ils ont aménagé un spa sous bulle dans le jardin accessible toute l’année.

La fréquentation a bien démarré sans avoir besoin de faire beaucoup de publicité avec une clientèle surtout de passage mais auprès de qui le couple s’emploie à faire connaître les atouts du Berry. Leur gîte, Aux prés du Berry, est référencé sur le site cybevasion. Ils ont également leur propre site où l’on peut réserver son séjour.

Un an après leur arrivée, Thierry et Katia Bassilana se disent très satisfaits de leur nouvelle vie et mettent en avant le très bon accueil qu’ils ont reçu des habitants du hameau de Bonnilly où se trouve leur gîte.