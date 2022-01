La nouvelle éco - A Chenôve, Adhex aborde 2022 avec optimisme

Adhex est spécialisée dans la fabrications de solutions adhésives pour l’automobile, la santé et l’industrie. Adhex Technologies vient d'investir 15 millions d’euros sur son site de Chenôve pour construire un nouveau bâtiment qui entre progressivement en service. La pénurie mondiale de matières premières ou les conséquences de l'épidémie de covid-19 ne sont pas de nature à freiner son PDG Roland de la Brosse, d'autant plus que le chiffre d'affaires reprend des couleurs en s'établissant à 120 millions d'euros, tous secteurs d'activité confondus. Entretien avec un chef d'entreprise optimiste.

Roland De la Brosse, PDG d'Adhex - Antoine Martel

Roland de la Brosse, PDG d'Adhex Technologies à Chenôve Copier

Adhex est spécialisée dans la fabrication d'étiquettes et de joints, notamment pour le secteur automobile qui a beaucoup souffert ces derniers mois. Est ce que ça vous impacte toujours?

Oui, c'est un secteur qui est encore très perturbé. L'année 2020 a été marquée par des fermetures d'usines à cause de la pandémie et l'année 2021 a été extrêmement compliquée également, mais pour d'autres raisons. La demande de véhicules est là donc la demande de production est là aussi, mais toute la filière a été perturbée par les problèmes d'approvisionnement, notamment des composants électroniques, ce qui a fortement réduit la production des usines de nos clients, notamment celle de Peugeot à Sochaux ou de tous les autres constructeurs.

Ça vous a poussé à vous diversifier?

C'est un mouvement qu'on avait entamé déjà depuis pas mal de temps. On a une tradition aussi d'être présent dans le secteur de la santé, un secteur qui utilise beaucoup de produits adhésifs qui sont notre spécialité et notre technologie phare. Et l'année dernière, on a eu surtout un très gros développement dans le secteur de l'industrie pour le bâtiment, avec des clients notamment à l'export aux Etats-Unis et au Canada, qui ont extrêmement bien marché et qui ont très bien accepté nos nouveaux produits.

Finalement, en termes de chiffre d'affaires, est ce que 2021 était une bonne ou une mauvaise année pour vous?

2021 était une bien meilleure année que 2020, qui était une année vraiment difficile. On a eu un rebond moins important que ce qu'on avait imaginé à cause des difficultés de la filière automobile. Mais c'est évidemment une année de croissance et à vrai dire, on est maintenant tourné vers l'année 2022 pour laquelle on anticipe une croissance très substantielle dans la filière automobile. Mais dans les autres marchés, le marché santé et le marché industrie 2021 permet de revenir à un niveau de 2019 et 2022 devrait permettre de dépasser ce chiffre.

Le nouveau bâtiment de 7.000 mètres carré d'Adhex à Chenôve - Adhex

On avait parlé d'adhex à l'été 2020 pour la construction d'un nouveau bâtiment aujourd'hui. Où en est ce projet? Est ce que le bâtiment est réalisé? Est il fonctionnel?

Notre objectif, c'est d'être un fournisseur, sans être trop prétentieux, de "niveau mondial". On est sur des marchés très, très pointus et donc on doit avoir un outil industriel au top. Cela passe par des investissements et ça s'est traduit chez nous par un plan d'investissement sur plusieurs années, tant sur le plan des machines que des bâtiments. Donc, le nouveau bâtiment de 7.000 mètres carré qui a été construit en 2020 et 21, comprend une zone de production, une zone de stockage, une zone de bureaux et un tout nouveau laboratoire flambant neuf de recherche et développement. Il est maintenant partiellement occupé pour la production et les personnes de l'administratif vont pouvoir occuper leurs nouveaux bureaux d'ici l'été.

Adhex compte combien de salariés?

Ça représente environ 530 salariés, dont 370 à Chenôve, une petite cinquantaine à Besançon, sur le site de Pelousey, parce que nous avons fait une acquisition de la société Kerdaino dans la grande région. Le reste est dans les filiales. Et il ne faut pas oublier notre activité pharmaceutique Adhex Pharma, sur le site de Chenôve également et qui compte à peu près 140 salariés.

Les nouveaux bâtiments d'Adhex à Chenôve - Adhex

Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont confrontées au problème du variant omicron qui cause beaucoup d'absentéisme. Est ce que vous êtes touché également?

On n'est pas dans une bulle, et même si, depuis le début, on a mis en place des mesures très strictes de respect des règles d'hygiène et de distanciation sur le lieu de travail, on sait bien que nos salariés ont une vie par ailleurs et c'est heureux ! On a donc un absentéisme actuellement très important et qui rend le pilotage de la société assez compliqué. On pourrait dire qu'on est un peu en "talon pointe"! D'un côté, on doit accélérer et de l'autre côté, on doit freiner. On a aussi beaucoup de problèmes d'approvisionnement sur les matières premières, donc, c'est vraiment un pilotage au jour le jour qui n'est pas toujours évident. Moi, ce qui me frappe le plus dans la vie de l'entreprise, c'est le fait que tous les moments de convivialité sont sans cesse repoussés. Cela concerne la remise des médailles du travail, l'accueil de nouveaux salariés, les galettes des rois, etc... C'est un ciment dans l'entreprise qui manque beaucoup et qui est frustrant pour tout le monde, et notamment pour moi en tant que chef d'entreprise. Il y a une certaine lassitude qui s'installe et on a du mal à la contrer. Les personnes qui ont trente ans de carrière partent en retraite sans qu'on puisse vraiment faire un pot de retraite. J'en suis désolé. Ca me touchent et me peine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Vous restez un chef d'entreprise très optimiste, car vous recrutez pour cette année 2022!

On a une cinquantaine d'embauches à faire d'ici juin dans toutes les fonctions : les fonctions de production, les fonctions de laboratoire, les fonctions d'analyse, les fonctions de qualité, les fonctions commerciales. On embauche dans tous les secteurs. L'Industrie, je pense, a plutôt bonne presse en ce moment, mais le contenu du travail dans l'industrie reste mystérieux. A chaque fois qu'on a des écoles qui nous visitent ou des gens, tous sont étonnés. Ils imaginaient que c'était bruyant, qu'il y avait de la fumée partout. Ce n'est pas le cas maintenant. C'est de la technologie et des caméras de vision. C'est de la robotisation, des machines très automatisées, qui ne sont pas évidentes à conduire, qui sont très sophistiquées. Ce sont des métiers de haut niveau.

Quelques unes des offres d'emplois publiées sur le site internet d'Adhex - -