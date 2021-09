La nouvelle éco : à Chenôve, Homebox affiche quasiment complet

Vous déménagez mais vous ne savez pas forcément où entreposer vos cartons en attendant d'intégrer votre nouveau logement. La solution "ami qui a un grand garage ou une grange" n'est pas forcément la plus courante. Il existe alors la solution de location de box. Le matériel est entreposé dans des locaux sains et surveillés. Septembre reste un mois où il y encore a beaucoup de déménagements.

Entretien avec le gérant du site Homebox de Chenôve, Romain Rouffiange.

L'intérieur d'un site homebox - Homebox

Homebox Chenove affiche complet en ce moment ?

A la date d'aujourd'hui, on a seulement un box de vide. Ca bouge chaque semaine puisqu'il y a des clients qui libèrent des box et d'autres qui en relouent. Sur l'ensemble de l'année, on est rarement à moins de 95% de remplissage

Qui sont vos clients ? Y a t'il un profil type ?

On a 60% de particuliers. Des gens qui sont entre deux déménagements, qui ont vendu leur bien et qui sont à la recherche ou dans l'attente d'un autre ou d'autres qui ont donné le préavis de leur appartement et qui attendent d'en trouver un autre en location. Tout le reste, donc 40% sont des professionnels, peu au niveau local, mais beaucoup de grosses sociétés de l'agro alimentaire, des multinationales, des laboratoires pharmaceutiques et beaucoup de service après-vente de gros distributeurs.

Combien ça coûte en moyenne de louer un box ?

Il y a 23 tarifs différents puisqu'ici, à Chenôve, on propose des box qui vont de 2 à 23 mètres carré. On va dire que la palette va de 40 à 300 euros par mois pour les plus grands. Ce sont des contrats d'un mois renouvelables, donc on ne demande pas aux clients la durée de location, ils s'engagent pour un mois et après, ils ont un préavis de huit jours avant la fin du mois, quand il ne veulent pas renouveler le mois suivant. En moyenne, les particuliers restent quatre mois, les clients qui restent au delà d'un an, c'est très rare, sauf les professionnels qui eux restent à l'année.

L'intérieur d'un box à louer chez Homebox - Homebox

Quelle est la différence avec un garde meuble classique ?

La grande différence, c'est Homebox propose du self stockage. C'est de la mise à disposition de box et les clients, à la différence des garde meuble, peuvent y accéder 7 jours sur 7 et de 6h à 20h. On a paramétré comme ça le contrôle d'accès informatique pour des raisons de sécurité. Donc nous, on ne s'occupe pas de déménagement. Ce sont les clients qui amènent par eux même, soit par leurs propres moyens, soient en louant un un véhicule, soit en prenant un déménageur. La grande différence, c'est vraiment que les clients peuvent accéder quand ils le veulent à leur box.

L'accès à son box s'effectue avec un code individuel pour chaque client - Homebox

Vous êtes implantés à Chenôve depuis 15 ans, à combien s'élève votre chiffre d'affaires ?

Il est supérieur à 400 000 euros et il est constant tous les ans puisqu'on est quasiment complet toute l'année, donc on ne peut pas faire plus.

Vous êtes tout seul pour tenir ce site Homebox ?

Oui, sauf quand je suis en congés. Tout est informatisé maintenant avec les nouvelles technologies. Les bâtiments sont sous caméras qu'on peut visionner à distance. On a du contrôle d'accès informatique donc les clients ont des codes d'accès individuels, ce qui nous permet aussi de les tracer, car il faut toujours garder des traces de sécurité, pour savoir qui rentre et qui sort. Les clients peuvent gérer même quand nous ne sommes pas là, avec un numéro d'appel d'urgence si vraiment ils ont un soucis. Mais nous sommes là du lundi au vendredi donc c'est surtout pour le week-end, et le soir quand on ferme le bureau.

Tout est sous surveillance informatique et de caméras - Homebox

Y a t'il plus de demandes depuis les confinements, plus de gens qui partent des grandes villes pour s'installer à la campagne ou dans de plus petites villes ?

Non, on ne le constate pas chez nous. C'est la même chose depuis la crise sanitaire qu'auparavant.

Romain Rouffiange, gérant du site Homebox de Dijon Chenôve Copier