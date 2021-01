La nouvelle éco : à Chenôve, la métallerie Boudier peine à recruter des jeunes

Pas facile de trouver un emploi en pleine crise sanitaire, surtout lorsqu'on est jeune et que l'on manque d'expérience. Pour tenter d'aider les jeunes, avec son plan "un jeune, une solution", le gouvernement a décidé de prolonger au delà du mois de janvier les aides pour les entreprises : une prime de 4000 euros pour une embauche en CDI (ou pour plus de trois mois de CDD) pour une personne de mois de 26 ans. Malgré cela, certaines entreprises ont du mal à recruter. C'est le cas de Boudier Métallerie, qui fabrique des pièces de menuiserie en acier et en aluminium à Chenôve.

La métallerie Boudier s'en sort malgré la crise, mais a du mal à recruter des jeunes Copier

Les conseils du chef d'entreprise

Eric Boudier, le PDG de l'entreprise de métallerie éponyme, emploie en ce moment sept apprentis - contre trois ou quatre auparavant - pour aider ceux qui débutent pendant cette crise. Selon lui, s'il a du mal à recruter, c'est aussi parce que certains candidats s'y prennent mal.