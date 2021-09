La nouvelle éco : à Chevigny-Saint-Sauveur, Christine Mervant monte son auto-entreprise de médiation animale

"4 pattes pour 2 mains", c'est le nom de l'auto-entreprise que vient de créer Christine Mervant. Son but, proposer ses services et ceux de ses trois chiennes, Pandora, Ouchka et Siggy pour faire de la médiation animale.

Christine Mervant et ses trois chiennes Pandora, Ouchka et Siggy

On parle souvent des bienfaits des animaux de compagnie sur l'être humain. Christine Mervant a pu le vérifier dans le cadre de son travail dans un institut-médico-éducatif de Dijon. Et forte de son expérience, cette habitante de Chevigny-Saint-Sauveur a décidé de créer sa propre auto-entreprise de médiation animale pour proposer des séances avec ses chiennes Pandora, Ouchka et Siggy à un public plus large. Il faut compter une heure en moyenne et 50 euros. Entretien.

Siggy prête son dos à Ouchka - Christine Mervant

Vous êtes une toute nouvelle auto-entrepreneuse, pourquoi faire ?

Je suis aide médico psychologique dans un IME de Dijon et j'ai découvert la médiation animale avec les jeunes de mon travail. Ayant des animaux moi aussi, j'ai trouvé intéressant de faire une formation, et depuis, je pratique cette médiation animale avec les jeunes de mon IME et cela m'a donné envie de devenir auto entrepreneur pour pouvoir le faire aussi en dehors de mon travail.

Quels sont les bienfaits de l'animal sur ce type de public ?

Cela permet de maintenir et de favoriser le bien-être physique et psychologique. Cela apporte de l'apaisement et instaure la communication et le langage. On travaille avec des personnes handicapées et des personnes qui présentent des troubles autistiques et cela permet vraiment une approche différente.

Cela veut dire que ça crée un petit "déclic" chez ce public ?

Disons que le chien ne juge pas et cela aide à la communication, verbale ou non. Aujourd'hui, je suis en train de remplir mon agenda et j'ai toutes sortes de publics. J'ai des interventions qui vont se faire en relais d'assistantes maternelles avec des tous petits dès deux ans. Je peux intervenir dans un autre IME que dans celui où je travaille, dans des maisons de retraites avec des personnes âgées, et en tant qu'indépendant, je peux aussi recevoir des personnes qui ont besoin d'apaisement de manière individuelle.

Christine Mervant et ses trois chiennes pour la médiation animale "4 pattes pour 2 mains" © Radio France - Christophe Tourné

Les animaux de compagnie, c'est votre passion ?

A la base, j'aime tous les animaux. Après, j'ai une petite préférence pour les chiens que j'ai depuis que je suis toute petite. Ce que j'aime, c'est la relation, la fidélité, l'amour qu'ils apportent, la détente, l'apaisement

Vous avez un objectif en terme de chiffre d'affaires ?

Je continue de travailler à plein temps à mon travail, c'est donc en dehors de mes heures de travail que je fais ça, donc, non, je n'ai pas d'objectifs financiers. J'aime ce que je fais, c'est donc un petit plus.

Comment ça se passe avec les animaux ?

Cela dépend des personnes. Il y en a qui n'ont pas peur du tout des chiens et qui vont avoir une approche directe. D'autres en ont peur et il faudra peut-être plusieurs séances pour qu'elles puissent approcher le chien, ou peut-être jamais. Il y a des gens qui ont une phobie des animaux et ça ne marchera pas. Moi, j'ai trois chiens complétement différents.

Siggy et Ouchka prennent la pause - Christine Mervant

Ma première chienne, Ouchka, qui est un berger australien et qui a trois ans. Elle est très peureuse. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est peut être la meilleure médiatrice car elle ne saute pas directement sur les gens. Elle a besoin d'un temps d'adaptation avec eux, donc du coup ça marche bien avec les gens qui ont un peu peur. Après, j'ai un autre chien, Pandora, que j'ai pris à la SPA. Elle a deux ans et c'est une boule d'amour, et j'ai pris un troisième petit berger Australien, Siggy. Elle a grandit dans la médiation donc elle va facilement vers les gens sans problème. J'ai donc vraiment trois chiens différents et je peux adapter mon activité avec chaque chien selon la personne que j'ai en face de moi.

Combien dure une séance ?

C'est très fatigant pour les chiens, c'est très éprouvant et pour moi aussi. Avec les petits et avec les personnes âgées, il faut compter environ une heure, et au niveau du prix, cinquante euros la séance.

Christine Mervant, 4 pattes pour 2 mains Copier

Pour contacter Christine Mervant / "4 pattes pour 2 mains" :

- adresse mail : 4pattespour2mains1@gmail.com

- téléphone : 06.10.53.21.18