La "nouvelle "éco" : à Chimilin, Mafelec conçoit le bouton sans contact pour appeler l'ascenseur

Quand vous ouvrez une porte de train ou que vous appelez un ascenseur, le bouton sur lequel vous appuyez a peut-être été fabriqué par une entreprise iséroise. Mafelec, basée à Chimilin emploie 550 personnes dans le monde dont 300 en Isère. Son président Gilles Heinrich était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mardi à 7h15 pour évoquer leur innovation liée au covid : les boutons sans contact.

Avez-vous été contraint d’innover en cette période de crise sanitaire ?

Évidemment. La problématique qu’on voit bien dans un contexte sanitaire, où personne ne peut se toucher de peur de se contaminer, il est clair qu’aller appuyer sur un bouton, ça peut stresser à un certain nombre de personnes, donc ce que nous on a fait, c’est se remettre en question, chercher, innover trouver des solutions. Il y en a plusieurs d’ailleurs, en fonction de nos clients. On a mis au point des systèmes pour avoir cette capacité à actionner, allumer, éteindre, ouvrir, fermer une porte, sans avoir à toucher le bouton. En fait il y a plusieurs solutions technologiques pour le "sans contact" : électronique, infrarouge, ultrasons, qui vont nous permettre d’actionner les portes, les mécanismes, sans toucher. On a aussi travaillé sur les matières plastiques, les alliages métalliques pour trouver des surfaces qui soient antimicrobiennes.

C’est-à-dire que vous cherchez des matériaux qui tuent les virus qui s’auto nettoient ?

En gros c’est ça l’idée, oui. On est en phase de tests pour mettre ça en fonction sur des matériaux virucides ou sur lesquelles le virus s’auto-détruit. On est en phase assez avancée, on a dépassé le cap du "prototypage", on passe à la solution industrielle, à la fabrication. Pour la rentrée, il y aura des solutions avancées un peu partout en France et dans le monde.

Comment allez-vous passer cette année forcément un peu compliquée ?

La première chose, la plus importante, c'était de s’occuper de nos employés. Donc dans un premier temps, tout le monde est rentré chez soi confiné. Ensuite, on a mis en place un protocole très strict à appliquer à nous-mêmes, ça a été dur, mais on a été rigoureux. Une fois qu’on a eu ce protocole, on a pu reprendre le travail et s’occuper de nos clients. Ce qui fait qu’à la fin, on a passé une relative bonne année avec, en prime, des nouvelles solutions qui vont ravir nos clients et "déstresser" un peu les utilisateurs de bus de train ou d’ascenseur.

