La nouvelle éco : à Clamecy, l'entreprise Jacquet recrute une trentaine d'intérimaires à l'approche des fêtes

L'agence d'intérim Ranstadt Inhouse a été sollicitée par le fabriquant de brioches, Jacquet, pour recruter une trentaine d'intérimaires à Clamecy. "On a besoin de personnes aux profils très différents, expose le manager de Randstad Inhouse François d'Eté. Nous recherchons principalement des profils d'opérateurs et d'agents de fabrication agro-alimentaire. L'idée c'est qu'ils aident l'entreprise Jacquet à fabriquer des pains de mie et des toasts pour les fêtes de fin d'année".

Le rôle d'intermédiaire de Randstad Inhouse

L'originalité du procédé, c'est que Randstad Inhouse, implantée dans les locaux de Jacquet, réalise tout sur place : du recrutement, à la signature des contrats en passant par l'établissement des bulletins de salaires. Une position qui permet à l'agence d'intérim de cibler les attentes du fabriquant "On est complètement dans la production de notre client, donc on connaît mieux les postes de travail, nos responsables s'assurent que tout se passe bien." L'agence sert également d'intermédiaire auprès des employés. "Pour les intérimaires, comme on est sur place, dès qu'ils ont une questions sur leur contrat, leur salaire ou qu'ils veulent bénéficier des avantages de leur comité d'entreprise : tout est sur place", ajoute François d'Eté.

Une fois recrutés, les employés seront "pré-intégrés sur place". "On leur donne les messages essentiels en terme d'hygiène et de sécurité, on leur fait visiter le site et quand ils arrivent sur leur poste de travail ils sont formés par un superviseur de l'entreprise Jacquet."