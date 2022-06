La Nouvelle éco : à Clion-sur-Indre, les glaces Marguer'ice ne craignent pas les fortes chaleurs

Depuis plus de dix ans, Nienke Koumans transforme une partie du lait produit sur sa ferme en délicieux sorbets et crèmes glacées. D’avril à septembre, elle passe ses semaines dans son laboratoire

D’origine néerlandaise, Johannes et Nienke Koumans sont arrivés en France dans les années 1990. Après avoir vécu dans le département d’Indre-et-Loire, ils se sont installés à Clion-sur-Indre en août 2005 où ils élèvent une centaine de vaches laitières de la race Prim’Holstein. Les cultures sont destinées à l’alimentation des vaches.

10 % de la production laitière

En 2011, Nienke Koumans s’est lancée dans la fabrication de crèmes glacées et de sorbets sous le nom de Marguer’ice après avoir lu un article dans un magazine. “Cela se fait beaucoup aux Pays Bas”, dit-elle. 75 000 euros ont été investis au départ. Sur les 800 000 litres de lait produits chaque année, 10 % sont dédiés à la fabrication des glaces.

Les glaces fermières Marguer’ice sont sans colorants, sans conservateurs et sans arômes artificiels. Les fruits, eux, sont achetés auprès de plusieurs grossistes dont un se fournit en France. La gamme comprend une trentaine de parfums.

Une large gamme de crèmes glacées et de sorbets. - Marguer'ice

L’activité est saisonnière et très liée à la météo. “Quand on a trois semaines d’affilée à plus de 30°, j’ai du mal à suivre. Mais quand l’été est pluvieux comme l’an dernier, c’est plus calme”, résume Nienke Koumans. Un saisonnier est recruté pour l’été pour l’assister.

La majeure partie des ventes se fait dans des magasins de l’Indre et des départements limitrophes sous la forme de seaux de 800 ml. En 2020, Nienke Koumans a également lancé des petits pots individuels uniquement pour les professionnels (restaurants, food-trucks, parcs, etc.) mais le Covid en a freiné le développement. En revanche, elle a profité durant cette période de l’engouement pour les produits locaux qui est retombé depuis.

Ces dernières semaines, elle passe beaucoup de temps dans son laboratoire pour pouvoir répondre à la demande quand les températures s'affolent comme ces jours-ci.