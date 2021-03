La Nouvelle Éco : contraint de fermer son restaurant dans l'Allier, il se relance dans l'Indre

Début 2020, quand Sébastien Filet prend la gérance d’une auberge de village dans l’Allier, il est loin d’imaginer ce qui l’attend. Ce natif de Brive-la-Gaillarde (Corrèze), formé à l’école hôtelière de La Rochelle après des débuts dans la pâtisserie, a pas mal roulé sa bosse. Il a notamment travaillé pendant plusieurs années dans une grande brasserie parisienne et dans divers établissements via des bureaux de placement.

Le premier confinement vient le couper en plein élan : quelques semaines après avoir ouvert sa porte, il est obligé de la refermer pendant trois longs mois. Il s’essaie un temps à la vente à emporter mais cesse faute d’un débit suffisant. L’été revient avec l’espoir de jours meilleurs. Les vacanciers du camping proche viennent commander des pizzas. Mais l’éclaircie est de courte durée. Fin octobre, nouveau confinement, nouvelle fermeture pour une durée indéterminée. “J’avais des repas de chasse programmés les fins de semaine, tout a été annulé”, se souvient-il.

Une annonce sur Le Bon Coin

Il finit par jeter l’éponge. “Je ne voulais pas m’endetter”, explique-t-il sobrement. Mais rester inactif n’'est pas dans nature. Après quelques semaines de réflexion, il décide à 49 ans de se lancer dans la vente à emporter. Une petite annonce sur le site Le Bon Coin retient son attention : le local d’un ancien snack à Cluis. “Je connaissais l’Indre car c’était sur la route entre Paris et Brive-la-Gaillarde. Je suis allé voir et je me suis dit qu’il y avait du potentiel”, raconte le chef-cuisinier.

L’affaire est conclue avec le propriétaire et, après quelques travaux et aménagements, il a ouvert le 12 mars sous l’enseigne Le Palais des Saveurs. Il propose une formule plat du jour et dessert, une carte d’une quinzaine de pizzas, des hamburgers et des kebabs cuits à la plancha. Seul en cuisine, Sébastien Filet travaille à partir de produits frais et autant que possible locaux.

Le Palais Gourmand propose depuis peu un service de restauration rapide à Cluis. - Le Palais Gourmand

Dans l’attente d’ouvrir sa salle

“J’ai distribué des flyers, je suis en train de créer une page Facebook. J’ai connu un bon démarrage : le premier week-end, j’ai vendu 80 pizzas !” Le passage du couvre-feu de 18 h à 19 h est un soulagement. “Les premiers jours, je ne pouvais pas satisfaire toutes les commandes, précise-t-il. C’est déjà une bonne chose d’avoir une heure de plus le soir en attendant d’avoir le feu vert pour accueillir des clients à l’intérieur.” Sa salle peut accueillir une vingtaine de couverts mais, même quand il aura l’autorisation de l’ouvrir, il continuera la vente à emporter. Le Palais des saveurs à Cluis est ouvert tous les jours sauf le lundi.