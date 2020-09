La nouvelle éco : à Concarneau, les chantiers Piriou limitent la casse

Le groupe Piriou a dû fermer la plupart de ses sites pendant près d'un mois lors du confinement, avant de pouvoir les rouvrir au fur et à mesure durant quatre semaines. Depuis le mois de mai, les chantiers navals basés à Concarneau dans le Finistère peuvent donc fonctionner de nouveau au maximum de leurs capacités, même s'il reste des perturbations.

On devrait perdre 10 à 15% de chiffres d'affaires - Vincent Faujour, PDG de Piriou

Une grosse commande après le confinement

Cet arrêt de la production aura bien sûr un impact sur le bilan de l'année, le président du groupe concarnois prévoit 10 à 15% de perte de chiffres d'affaires. "L'année 2020 ne sera pas bonne, concède Vincent Faujour. Mais on est vivants et on a un plan de charge qui est élevé. Donc je ne vais pas me plaindre par rapport à d'autres secteurs."

D'autant plus que Piriou a validé une grosse commande, 20 remorqueurs portuaires pour la Direction générale de l'armement, juste après le confinement, en mai dernier. "C'est un dossier qu'on travaillait depuis plusieurs mois, raconte le président. On a continué à avancer dessus grâce au télétravail et aux visioconférences. Et ça a abouti dès notre reprise, ce qui nous a fait chaud au cœur."

L'international et l'export se compliquent

La poursuite des activités commerciales à l'étranger est plus compliquée. Les voyages sont difficiles à organiser, pourtant il faut réussir à conserver le lien avec les clients à l'export.

Plusieurs sites sont basés à l'étranger, notamment au Vietnam et au Nigéria. "Ce sont deux pays où les transits sont impossibles. Le Vietnam est complètement fermé, et le Nigéria aussi, sauf dérogations. On a des expatriés depuis plus de 7 mois là-bas."