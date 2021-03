"La Nouvelle éco " : à Corps-Nuds, les ateliers Helmbold sont spécialisés dans la restauration de vitraux

C'est en 1992 qu'Henri Helmbold a créé ses ateliers de restauration et de création de vitraux à Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) au sud de Rennes. Une nouvelle étape pour cet artisan passionné et qui s'est lancé dès l'adolescence dans ce métier d'art traditionnel. Installée désormais sur la zone d'activités les Grands-Sillons, l'entreprise emploie 14 salariés et constitue l'un des principaux sites du Grand-Ouest spécialisés dans le vitrail.

Un patrimoine vivant

Dans son atelier de peinture sur verre, Henri Helmbold est en train de travailler pour la chapelle d'un collège privé de Loire-Atlantique; il s'agit d'une création mais en général l'entreprise oeuvre plutôt dans la restauration comme récemment les vitraux de la cathédrale de Rennes ou actuellement l'église Saint-Malo à Dinan. "Dans l'atelier, il n'y a aucune machine" témoigne Henri Helmbold "tout se fait à la main du début à la fin quand on fabrique un vitrail. Mais ça demande beaucoup de pratique et de savoir-faire".

On a le label "entreprise du patrimoine vivant" qui a été renouvelé trois fois. On est très content que l'Etat apprécie notre travail - Henri Helmbold

Helder l'un des salariés des ateliers Helmbold à Corps-Nuds © Radio France - Loïck Guellec

Des vitraux en très mauvais état

En Bretagne, le fondateur se félicite des bons rapports entre l'administration régionale (celle de la DRAC et des monuments historiques) et les artisans. Mais l'état des vitraux est inquiétant partout en France.

Ce qui se passe dans les églises, c'est l'effacement des vitraux. Les peintures sur verre sont en train de se détruire à cause de l'humidité des édifices - Henri Helmbold

"Les églises sont fermées en permanence, il n'y a plus de ventilation avec un taux d'humidité très élevé et il y a du sel dans l'humidité. Le sel attaque les peintures et les détruit" s'insurge Henri Helmbold. Alors il fait oeuvre de témoin et d'archiviste en prenant dans les églises qu'il visite des centaines de photos. Elles serviront de preuves de ce qu'étaient ces vitraux avant leur effacement.

L'héritage préservé

Henri Helmbold a laissé les reines de l'entreprise à sa fille Cassandre, mais à bientôt 66 ans, il n'est pas prêt de lâcher sa table de travail où s'épanouit sa passion.