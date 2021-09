VIDÉO - La nouvelle éco : à Craon, la restauration de voitures anciennes est en plein boom

Le garage "Restauration de véhicules rétro" a vu le jour il y a un an et demi à Craon et les demandes de clients affluent en nombre. Le carnet de commandes du gérant, Vincent Sanchez, est plein pour les trois prochaines années.

C'est un garage atypique à Craon qui a le vent en poupe depuis un an et demi : RVR, pour Restauration de véhicules rétro, ne prend en charge, comme son nom l'indique, que les voitures anciennes. Les chantiers vont de la simple petite réparation à la prise en charge de carcasses de voitures à retaper entièrement. Les demandes de clients affluent en grand nombre, de la Mayenne en majorité mais aussi des départements voisins comme de Loire Atlantique, de l'Orne ou encore de la Sarthe.

12 voitures réparées en un an et demi

L'histoire de RVR doit beaucoup au hasard. Tout a commencé en avril 2020. "Ma femme qui travaille à côté, a vu que le local était à louer. Ca faisait quelques années que je pensais m'installer. Je travaillais dans le pneumatique et à cause du confinement j'ai été licencié donc je me suis dit que c'était une opportunité pour moi", retrace le patron du garage, Vincent Sanchez.

Ce mécanicien de 39 ans s'est lancé dans la rénovation de voitures anciennes, car c'est beaucoup plus simple à réparer par rapport aux modèles récents. "C'est le côté électronique, qui m'a dégoûté : maintenant, on n'est plus mécanicien, on est informaticien et moi, ce n'est pas ma tasse de thé", dénonce le gérant de RVR. Face au nombre de demandes croissant, Vincent Sanchez a dû faire appel à deux salariés pour l'aider, dont Cédric Blanchart, un spécialiste en carrosserie et en peinture. "Je me suis un peu lassé de ce que je faisais tous les jours sur des véhicules modernes. J'avais envie de passer mon temps sur la restauration. Je trouve que ça fait partie du patrimoine et c'est quand même beaucoup plus intéressant de voir les résultats", décrit-t-il.

Ressortir des véhicules de granges et les voire rouler quasiment neufs, c'est un plaisir.

Cédric Blanchart, spécialiste en carrosserie et peinture

Chaque étape de rénovation prend du temps : Joël Lepage a passé une journée à démonter entièrement le moteur d'une Ford Mustang. © Radio France - Maïwenn Bordron

Un jeune apprenti de 14 ans vient même de rejoindre l'équipe. Benjamin Verdon a commencé à travailler au garage il y a quelques jours seulement. "Je démonte l'intérieur de la Mustang : les sièges, la console centrale, un peu de tableau de bord et puis je fais les ceintures", explique le jeune homme. Le chantier de la Ford Mustang ne fait que commencer : il va nécessiter 8 mois environ. Joël Lepage, lui, s'occupe de désosser entièrement le moteur. Le sexagénaire a déjà hâte de tester la Mustang, une fois rénovée. "Quand ça ressort du garage et qu'on fait les premiers essais, c'est là où on est vachement contents parce qu'on se dit qu'on a bien bossé. Et puis au moins, ça tourne, c'est propre, c'est présentable parce que c'est vrai que les voitures comme ça, quand elles arrivent, ce n'est pas joli à voir", se réjouit Joël Lepage.

À côté de la Ford Mustang, une Peugeot 403 est également en train d'être rénovée. Sa rénovation va prendre plus de quatre mois pour un budget d'environ 10 000 euros. Au total, RVR a rénové 12 voitures depuis sa création un an et demi. Le carnet de commandes ne désemplit pas : le garage a du travail pour les trois prochaines années. Comme les voitures à rénover commencent à s'accumuler sur le parking, Vincent Sanchez a le projet de créer un deuxième garage.