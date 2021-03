La Nouvelle Éco : à Crevant, le Parc des Parelles accueille plus de visiteurs

George Sand venait jadis pique-niquer avec ses enfants dans cette “oasis de granite et de verdure”. Le lieu servit de cadre à son roman Nanon et elle l’évoque également dans Les Légendes Rustiques. De nos jours, la nature a repris ses droits sur ce site de 30 hectares qui fut exploité jusque dans les années 1970 comme carrière de granit.

Propriété de la communauté de communes d’Aigurande, le Parc des Parelles à Crevant est géré par une association qui l’a nettoyé, dépollué et y a aménagé trois sentiers de randonnée. Situé à 12 km de La Châtre, il est ouvert au public depuis 1999. Fermé lors du premier confinement, le site a rouvert en mai 2020.

Trois circuits en boucle

Il continue depuis cette date d’accueillir du public. Avec ses trois circuits fléchés et en boucle où l’on ne risque donc pas de se croiser, il respecte en effet la charte sanitaire des parcs et jardins. Il est accessible tous les jours, du lever du soleil jusqu’à 18 heures en raison du couvre-feu. Classé espace naturel sensible, le parc offre aux visiteurs une palette de paysages typiques du Berry.

Le Parc des Parelles réunit dix micro-paysages. - Parc des Parelles

Avec le retour des beaux jours et la fermeture de la plupart des sites touristiques, le Parc des Parelles connaît une hausse de la fréquentation de l’ordre de 30 %. Les tarifs d’entrée étant modiques (2 euros pour les adultes, 1 pour les enfants), il n‘y a cependant que peu de répercussions sur son budget. “C’est une somme symbolique que l’on voit comme une reconnaissance du travail accompli pour entretenir le site, explique Christian Niel, le président de l’association. Notre priorité, c’est avant tout la préservation de la biodiversité.”

Pas d’animations pour le moment

Les entrées et les subventions qu’elle perçoit permettent principalement à l’association de rémunérer les deux contrats aidés qu’elle emploie. L’entretien du parc repose, lui, essentiellement sur le bénévolat. Une programmation d’animations payantes pour la saison 2021 a été établie mais, dans le contexte sanitaire actuel, l’association ne peut ni organiser ses habituelles visites guidées, ni accueillir de spectacles dans son amphithéâtre de verdure.