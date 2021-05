La nouvelle éco : à Crissé, le gîte complet tout l'été

Entre ce week-end de l'Ascension et le déconfinement du 19 mai 2021, les gîtes et les campings retrouvent les clients... et les réservations vont bien plus loin. Le gîte de l'Ormeau, près de Sillé-le-Guillaume, est déjà complet jusqu'à septembre.

C'est une grande maison en pierre, au cœur du Parc Naturel Régional Normandie Maine. Un vaste espace extérieur, et six chambres... déjà réservées pour les mois de juillet et août.

Beaucoup d'appels et des refus

Les premiers coups de téléphone sont arrivés en mars, raconte Ginette Sybille, la propriétaire du gîte. En majorité des familles ou des groupes d'amis, qui réservent pour de longues périodes, de quinze jours ou trois semaines. "Le planning pour l'été est complet, celui de mai aussi, je suis confiante pour la reprise", se réjouit-elle.

A tel point qu'il faut parfois savoir dire non : "On reçoit beaucoup d'appels, on est obligés de refuser du monde... Les gens s'y prennent au dernier moment, ce qui est normal dans cette période de pandémie, mais je suis obligée de décliner."

Un afflux qui fait du bien, alors qu'elle a perdu 50% de son chiffre d'affaire en un an. "Les gens reviennent parce qu'on propose une formule qui marche : beaucoup d'espace pour se retrouver en petits groupes, avec la possibilité de faire du tourisme à Sillé-plage ou dans le vieux Mans, détaille la propriétaire. Il y a un retour vers la nature, les gens ont besoin de ça."

Elle précise également qu'elle s'est engagée à rembourser tous ses clients si leur séjour était annulé pour des raisons sanitaires.