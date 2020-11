La nouvelle éco : à Croixrault, "Le Ch'tio bonheur" a ouvert ses portes malgré le confinement

Guylaine et Yves Dupont ont repris un café-restaurant-épicerie de Croixrault qui n'était plus exploité depuis deux ans. Depuis la semaine dernière, ils accueillent leurs premiers clients.

Une épicerie-café-restaurant qui démarre son activité en plein confinement à Croixrault, près de Poix-de-Picardie. C'est le pari osé relevé par Guylaine Dupont et Yves, son mari. Il y a une semaine, ils ont ouvert "Le Ch'tio bonheur", un établissement fermé depuis deux ans qu'ils ont rebaptisé et redécoré à leur image.

La partie café-restaurant n'a pas pu ouvrir à cause de la crise sanitaire. Mais l'épicerie accueille ses premiers clients depuis le 2 novembre. Le couple a une carte à jouer : avant leur ouverture, il n'y avait plus aucun commerce de bouche dans la commune.

Guylaine Dupont a lancé l'activité épicerie la semaine dernière © Radio France - Claudia Calmel

Une gérante passionnée de cuisine

Guylaine travaillait auparavant dans une blanchisserie industrielle à Amiens. Mais cette passionnée de cuisine a ressenti le besoin de vivre son rêve et d'ouvrir un lieu où elle pourrait préparer de bons petits plats à ses clients.

Guylaine et Yves son mari ont donc visité deux affaires à reprendre. La première, située à Fontaine-sur-Somme ne cadrait pas avec le projet : "Il n'y avait pas de vraie cuisine !", sourit Guylaine. "Et sans cuisine, elle ne peut rien faire !", renchérit Yves.

Des plats à emporter pour démarrer l'activité restaurant

Le coup de cœur sera donc pour ce café épicerie restaurant de Croixrault. Guylaine n'a pas hésité une seconde : "On s'y voyait : l'espace était là. Les couleurs ne me convenaient pas, mais _j'ai réussi à me projeter_."

Guylaine Dupont espère bientôt pouvoir faire fonctionner la pompe à bière © Radio France - Claudia Calmel

En attendant le déconfinement et l'ouverture du restaurant, Guylaine prépare des plats à emporter qu'elle propose à l'épicerie. Un service qui connaît un certain succès : _"_On a proposé des ficelles picardes et on a eu de très bons retours. On en avait fait une vingtaine : on pensait devoir en manger.... mais finalement on, on a tout vendu !". La semaine dernière, Guylaine a aussi proposé à ses clients des tartes au poireaux, des flammiches et des gratins dauphinois.

La date d'ouverture initiale avait dû être différée à cause du premier confinement. Malgré, cette deuxième phase de confinement, Guylaine a décidé de lancer son affaire : "Oui, ça peut paraître un peu fou, mais si on n'y va pas maintenant, on y va quand ? A un moment, il fallait qu'on avance : nous avons des charges, il faut commencer à gagner un minimum d'argent."

"Le Ch'tio bonheur" est ouvert tous les jours sauf le lundi de 8h30 à 20 heures et le dimanche de 8h30 à 13 heures.

