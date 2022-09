La Nouvelle éco à Crolles et Grenoble: ST Micro veut recruter 300 personnes

Vous organisez un "job dating " au stade des Alpes ce mercredi combien de postes sont à pourvoir ?

Frédéric Bontaz, DRH de ST microelectronics à Crolles - 300 postes sont à pourvoir en Isère sur nos deux sites : Grenoble et Crolles (sur inscription, ndlr ; voir le lien en fin d'article). Le site de Grenoble étant principalement orienté sur des postes de recherche et développement (R&D), donc on est sur des des profils d'ingénieurs pour la quasi-totalité, et quelques postes de techniciens également. Et sur le site de Crolles, des profils d'ingénieurs et de techniciens, dans un environnement principalement autour du manufacturing, mais également un peu en R&D, des technologies - le site de Grenoble étant plus orienté sur les produits.

Est-ce que ça marche encore ce ce format du job dating ?

On essaye quand même de prendre suffisamment de temps pour creuser les compétences et les motivations. C’est vrai que c’est un format qui intéresse beaucoup - mais pas seulement - les jeunes. Nous en profitons pour présenter nos métiers parfois méconnus. Dans nos métiers nous avons de l’électronique certes, mais également de la maintenance, on peut avoir tous les métiers qui vont autour de la production comme les facilities, l’informatique et j’en passe... et les jeunes souvent -mais même les plus expérimentés - sont très intéressés pour découvrir tous ces métiers.

Les entreprises sont confrontées en ce moment à des difficultés de recrutement notamment chez les diplômés. Comment faites-vous pour attirer ces salariés ?

Nous savons en effet qu'il est aujourd’hui difficile de trouver des compétences qui peuvent venir sur nos postes. Pour autant chez ST microelectronics nous proposons une variété de postes qui permettent aux ingénieurs et cadres qui souhaitent nous rejoindre de bénéficier de mobilité, d’avoir un panel de postes qui s’offrent à eux, de pouvoir changer totalement de champ de compétence, voire même de pouvoir aller à l’étranger pour ceux qui veulent faire des carrières internationales.

INFOS PRATIQUES

Le job dating organisé par ST micro se tiendra ce mercredi de 9h à 19h au Stade des Alpes à Grenoble. Inscriptions sur le site st-jobdating.com (jusqu'à ce mardi soir).