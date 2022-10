La Nouvelle éco à Crolles : Le Perchoir, un "lieu de vie" autour de l'escalade

Depuis une dizaine d'années, les salles d'escalade fleurissent un peu partout, à Paris comme ailleurs. L'Isère, où plusieurs salles privées existent déjà à Grenoble, n'est pas en reste avec ce nouvel équipement qui ouvre ses portes ce samedi 8 octobre dans le Grésivaudan : "Le Perchoir", à Crolles, propose 2.500 mètres carrés dédiés à la verticalité, mais pas seulement. La volonté de ses créateurs est d'en faire un "tiers-lieu" avec restaurant, scène de spectacle, espace de co-working et salle de yoga. Quant à la salle d'escalade proprement dite, elle est dédiée au "bloc", c'est-à-dire à l'escalade sur des murs de 4,5 mètres de hauteur au maximum, avec réception sur tapis. Il n'y a donc pas besoin de matériel pour s'assurer. La nouvelle structure emploie 11 personnes. Rencontre avec Cédric Depoisier, l'un des fondateurs du Perchoir.

Le Perchoir c'est une salle d’escalade mais pas seulement...

On est sur un bâtiment industriel qu’on a réhabilité entièrement et la partie escalade effectivement se taille la part du lion en terme d’espace. C’est de l’escalade de bloc, avec un espace adulte, un espace entraînement dédié, et un espace enfant. Mais on a aussi toute une partie artistique et culturelle dans ce lieu : on a une scène qui fait 20 m² et où se produiront des artistes, des groupes ; des conférenciers pourront également venir puisqu'on mettra à disposition des rétroprojecteurs. Et puis il y a tout un lieu dédié à la restauration où, à la suite de la pratique, on va être en capacité d’échanger. Et à terme également (début 2023) on construit dans l’ancienne manufacture au niveau de la mezzanine des zones d’espace de travail partagé - pour le "co-working". C'est donc un lieu assez assez hétéroclite et effervescent! Et on est sur une surface de 2.500 m², donc c’est c’est assez grand.

Sentez-vous un engouement pour l’escalade, notamment grâce à l'effet JO?

Oui il y a eu un effet JO (l'escalade a fait son apparition officielle aux JO de Tokyo en 2021, ndlr). Mais avant cela on a vu se développer un peu partout en France les salles d’escalade, et notamment les salles de bloc. L’escalade de bloc ça reste quelque chose qui est récent, mais qui a connu vraiment une croissance importante notamment dans les milieux urbains. Dans des villes comme Paris on a des salles qui quadrillent désormais tous les arrondissements. On a de belles salles également sur Lyon, Bordeaux. Donc il y a eu ce cette effervescence autour de l’escalade avec l’olympisme : Tokyo, mais également en amont. On est sur quelque chose en fait de tellement accessible, vraiment très ludique, et où il n'y a pas de prérequis - si ce n’est ensuite pour se perfectionner et là il faut pratiquer. Mais il y a une réelle accessibilité, c’est ça qui fait que des gens le pratiquent comme auparavant on pouvait faire du fitness... C’est vrai que l’escalade développe énormément de nombreux groupes musculaires. Donc il y a un engouement et même je dirais qu'avec les crises successives (liées au Covid), dès lors que les salles ont rouvert, c’était plein. Les gens veulent être dans les salles!

PRATIQUE

"Le Perchoir" ouvre ses portes ce samedi 8 octobre au 492 rue des Bécasses à Crolles. Entrée gratuite tout le week-end pour le lancement. La salle est ouverte tous les jours de 10h à 23h (sauf le dimanche, fermeture à 20h).