La nouvelle éco : à Crolles, Petzl entrevoit la lumière à la sueur du front

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font l'économie dans le département. Aujourd’hui on prend des nouvelles d'un fleuron de l'industrie en Isère : l'entreprise Petzl, célèbre pour son matériel d'escalade et surtout ses lampes frontales vendues dans le monde entier.

Pendant le confinement, Petzl a cessé toute activité pendant un mois. Malgré ce sérieux coup d’arrêt, l'entreprise familiale est repartie du bon pied et limite ses pertes en 2019. Paul Petzl, le président, était l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi à 7h15.

Comment avez-vous traversé la période de confinement et le déconfinement ?

On va dire que l’on en sort rassuré. Aujourd’hui on se dit même chanceux. Les clients sont là, le rythme des commandes revient, on retrouve le niveau équivalent de 2019. Mais on reste prudent. Dans cette situation, il ne faut pas qu’il y ait d’emballement, chaque jour peut évoluer, la crise reste mondiale, certains pays sont sinistrés et le seront pendant longtemps, on pense à l’Amérique du Sud, bien sûr, les États-Unis notamment. Ce qui est certain c’est que nous aurons une crise économique devant nous bien plus grave que la crise sanitaire. Nous allons avoir du chômage de masse, des baisses de pouvoir d’achat... Donc il faut être prudent, mais pour Petzl nous devrions terminer cette année avec un chiffre d’affaire en recul de l’ordre de 12 % par rapport à 2019, ce qui est plutôt rassurant.

-12 %, quand on sait que vous vous êtes arrêtés pendant un mois, vous ne rattrapez pas vos pertes mais vous les limitez ?

Absolument. En fait on n'était pas du tout préparé à cette crise, comme la plupart des entreprises. On a immédiatement bousculé notre organisation, on s’est mis en "cellule de crise" pour décider au jour le jour de nos choix dans le contexte anxiogène que l’on connaît, et de la situation qui évolue quasiment chaque semaine. Donc il a fallu faire des choix et nos choix, pendant cette crise, ont été pilotés par une stratégie qui était de dire : il faut absolument préserver l’entreprise pour le futur, se préparer à repartir et éviter absolument d'être amené à couper des morceaux de l’entreprise si demain nous ne retrouvions pas notre chiffre d’affaire.

Et là, comment voyez-vous le futur ?

J’aurai tendance à dire que nous sommes rassurés, car, comme je vous le disais, nos clients sont là en cette fin d'année 2020. N’empêche que la conduite à tenir durant ces périodes difficiles est de rester très prudent. Dans le passé nous faisions des projets à trois ans, là on les fait un an, on ne va pas plus loin. Septembre-octobre-novembre nous donneront vraiment les éléments-clés pour savoir ce qu’il va se passer dans un futur très proche, pour se préparer à 2021.

