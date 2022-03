La nouvelle éco à Crolles: STMicroelectronics recrute 60 techniciens dans un job-dating

60 personnes seront recrutées en production pour ses 2 usines de fabrication de puces sur plaquette de silicium: des agents et techniciens de maintenance et de process.

Afin d'accompagner sa croissance, STMicroelectronics a recruté 550 personnes en CDI en 2021 dont plus de 300 créations de poste en Isère. Cette fois, pour ces 60 nouveaux postes, les recrutements sont effectués en partenariat avec Pôle Emploi et des agences de recrutements locales pour des postes à pourvoir majoritairement en CDI. Pour participer à cet évènement, les candidats devaient déposer leurs candidatures sur le site carrière. Une centaine de candidats ont été retenus pour ce Job Dating du 22 mars.

Frédéric Bontaz, ce recrutement de 60 personnes, est-ce qu'il correspond à une surcroit d'activité?

Frédéric Bontaz, DRH du site de STMicroelectronics à Crolles (4.700 salariés): Principalement un surcroit d'activité et puis quelques remplacements au sein de nos équipes de production.

En quoi consiste ce job-dating ?

Le principe est de proposer à un certain nombre de candidats présélectionnés de venir nous rencontrer directement sur le site, permettant ainsi de rencontrer à la fois les collaborateurs des RH et les collaborateurs managers pour préciser les postes sur lesquels ils sont candidats et cela nous permet d'accélérer le processus de recrutement. Il s'agit de postes de techniciens bac+2 pour intervenir sur les équipements et puis pour les postes d'agent de maintenance et d'agents de process, c'est le même type de postes avec des niveaux d'interventions plus sécurisés en terme de procédure.

STM a une bonne réputation avec des salaires élevés du fait que vous avez souvent des salariés postés, qui travaillent la nuit, le week-end, ce recrutement correspond-il à ces postes-là ?

Tout à fait, nous avons des postes en horaire d'équipes avec des primes d'équipes associées. Nous avons des postes avec, également, des primes industrielles. Nous ne communiquons pas sur les montants pour éviter tout effet d'annonce sur ce critère-là de l'emploi.

Comment se situe le marché de l'emploi sur le site de Crolles ?

L'emploi est très favorable pour le territoire. Les compétences en électronique et micro-électronique sont plus particulièrement recherchées. Pour cela nous serons bientôt signataires d'un partenariat avec un lycée.