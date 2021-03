La nouvelle éco : à Culin, faute de spectacle, le producteur Pascal Deny a écrit un livre de souvenirs

"Demain... je me lève de bonheur" Privé d'activité à cause de la crise sanitaire, le producteur et animateur Pascal Deny a écrit un livre souvenir sur ses 40 ans de carrière

"Demain... je me lève de bonheur" c'est la promesse de Pascal Deny. Producteur et créateur de spectacles, animateur de galas et de foires, il a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Son agenda étant désespérément vide depuis des mois, le nord-isérois a pris la plume et raconte quarante ans de vie aux côtés des plus grandes stars françaises et internationales. Pascal Deny était l'invité de la "nouvelle éco" de France Bleu Isère ce mercredi à 7h15.

Redoutez-vous d’autres mauvaises nouvelles ce soir lors de l'allocution d'Emmanuel Macron ?

Honnêtement, je ne redoute plus rien maintenant. Ça fait un an qu’on ne travaille plus, que notre activité est arrêtée, on ne voit pas le bout du tunnel. On ne sait pas du tout quand est-ce qu’on va pouvoir reprendre, on n'a pas de date à programmer... Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je n’attends pas plus l'intervention de ce soir qu’une autre... On sait très bien que rien n'est sauvé malheureusement et qu’il faut encore attendre des semaines voire des mois pour qu’une vie un peu plus normale reprenne, pour qu’on reprenne le chemin des galas des fêtes et des foires.

Pendant cette année sans activité publique vous avez donc pris la plume, pourquoi ce livre ?

En fait j’ai voulu mettre à profit ces journées qui était inertes, vides, des journées qui ne nous permettaient pas de préparer une quelconque animation, un quelconque spectacle. Je me suis dit que j'allais me replonger dans mes souvenirs, parler du côté "backstage", des coulisses de nos spectacles pendant ces 40 ans. C’est vrai que je me suis pris au jeu et je me suis amusé à ressortir et à raconter toutes les anecdotes.

Parmi vos créations il y a "la nuit des vacances" à Culin, un petit village du Nord-Isère où vous avez fait venir de nombreuses stars

Oui bien sûr "la nuit des vacances" on a créé cet événement en 1976, dans ce petit village de Culin, mon village où à l’époque, il y avait 256 habitants. J’étais tout jeune, quand j’ai annoncé ça en réunion, je vous avoue que j’étais pris pour un hurluberlu, un gamin qui n’en faisait qu’à sa tête. Parce que c’est vrai que c’était un peu inimaginable pour nous. J’ai tenu bon et au bout de quelques années on y est arrivé ! La première artiste connue qui est venue à Culin, c'était en 1983, c’était Marie Myriam. Ensuite on a eu Marc Lavoine, Gilbert Montagné et plein d'autres. Ça a été "non-stop" pendant des années jusqu’à l'arrivée du coronavirus.

Comment sont toutes ces stars que vous avez côtoyées et que vous évoquez dans votre livre ?

C'est ce que j’ai voulu raconter dans le livre, c'est que ces vedettes, ce sont des gens comme tout le monde. C’est toujours intéressant de rencontrer ces personnes qui ont une image un peu caricaturale parfois. Contrairement à ce qu’on peut penser, ce sont des gens comme nous, sympathiques, même si évidemment il y a des "égos". J’avais envie de raconter aussi qui ils sont, en coulisses, qui ils sont en vrai.

Pour commander le livre de Pascal Deny, "Demain... je me lève de bonheur" aux éditions Le Microphone, cliquez ici.

________________________________________________

France Bleu est à vos côtés durant cette crise sanitaire et économique. Chaque jour à 7h15 dans "La nouvelle éco", votre radio s'intéresse à une entreprise ou un secteur d'activité. Comment se porte-il ? Comment se projette-t-il dans l’avenir ?