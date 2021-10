La Nouvelle Éco : à Déols, l'Atelier du Vrac ouvre une deuxième épicerie éco-responsable

Deux ans après l’ouverture de l’Atelier du vrac à Châteauroux, Alexandra Faulcon crée une nouvelle boutique sur le même principe à Déols. La formule du vrac séduit des consommateurs de plus en plus attentifs à leurs achats.

Le vrac séduit de plus en plus les consommateurs.

Aide-soignante pendant dix ans, Alexandra Faulcon aspirait à faire autre chose. Convaincue que chacun peut agir à son niveau pour protéger la planète, cette Déoloise s’était convertie au vrac mais ne trouvait pas de lieu où faire ses achats. Elle a alors eu l’idée d’en créer un.

Épicerie éco-responsable, l’Atelier du vrac a ouvert en septembre 2019. “C’était un pari mais je ne regrette pas. Ça a pris tout de suite”, se souvient-elle. Riz, pâtes, légumineuses, sucre, chocolat, épices, etc. : on vient avec ses bocaux vides et on les remplit. Même chose pour les produits d’hygiène et les produits ménagers. “De plus en plus de personnes prennent conscience que leurs poubelles débordent et qu’il faut agir, estime-t-elle. Le vrac permet aussi d’acheter uniquement la quantité dont on a besoin ou de tester un nouveau produit sans risque de gaspiller.”

Des livraisons pendant le 1er confinement

Quelques mois après l’ouverture, en mars 2020, la France est confinée. Alexandra Faulcon met rapidement en place un système de call and collect et propose également des livraisons sur Châteauroux et ses environs. “Je fermais l’après-midi pour pouvoir livrer. J’ai embauché toute la famille pour m’aider. On finissait parfois à 22h ou 23h. Mais ça a été un mal pour un bien car ça nous a fait connaître d’une clientèle qui ne nous connaissait pas”, souligne-t-elle.

Un plus grand choix

Le succès de sa boutique lui a donné l’envie d’aller plus loin. Ce mardi 12 octobre, elle en ouvre donc une seconde sous la même enseigne à Déols, dans un ancien salon de coiffure route d’Issoudun, avec un stationnement facile pour ses clients. Partant du constat que l_’_offre de proximité est plus limitée qu’à Châteauroux, sa boutique proposera fromages, yaourts, fruits et légumes frais et locaux livrés tous les jours et pain bio. Elle aura également un rayon cave et bières.

“Je suis confiante. Au vu des commentaires laissés sur les réseaux sociaux depuis l’annonce de cette ouverture, on a l’air d’être attendus”, se réjouit-elle. Alexandra Faulcon a embauché une salariée pour gérer la boutique de Déols et a pris une deuxième apprentie vendeuse conseil en magasin.