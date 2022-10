La Nouvelle éco : à Déols, Claire Radenen ne coince pas la bulle

“Depuis plusieurs années je m’intéresse aux cosmétiques naturels. J’ai acheté des savons artisanaux puis j’ai voulu essayer d’en faire pour moi et ça m’a plu”, explique Claire Radenen. Au point d’aménager avec l’aide de son mari un véritable labo de 12 m2 dans son garage conforme aux normes en vigueur et créer en novembre dernier sa micro-entreprise : Au Claire de la bulle.

Des savons 100 % bio

Une formation auprès d’une savonnière en Savoie l’a encore confortée dans ce projet. Elle vend ses savons lors de diverses manifestations (marchés de producteurs locaux, marchés artisanaux, marchés de Noël...) et dans quelques boutiques indriennes. Elle utilise uniquement des matières premières bios. Sa gamme comprend huit savons solides dont quatre avec des huiles essentielles parfumées, certains en forme de cœur ou de cupcake. Elle travaille actuellement sur un déodorant en crème.

Secrétaire administrative dans le secteur bancaire à temps partiel, Claire Radenen s’enferme dans son laboratoire le soir et les week-ends. “C’est fatigant mais quand mes clients me disent qu’ils sont satisfaits, que mes savons leur font la peau douce, c’est ma plus belle récompense”, confie-t-elle. Cette année, elle s’est inscrite pour participer au marché de Noël de Châteauroux qui aura lieu du 10 au 24 décembre : “Je me suis fixé pour challenge de fabriquer d’ici là 2 500 savons”. Autant dire qu’elle ne va pas avoir le temps de coincer la bulle !