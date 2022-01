La Nouvelle Éco : à Déols, la menuiserie Levoux fait face à la pénurie de matériaux

“En vingt ans, je n’ai jamais rencontré ce type de difficultés”, témoigne Pascal Levoux, à la tête de la menuiserie déoloise qui porte son nom. Depuis plusieurs mois, cet artisan doit composer avec la pénurie de matériaux, dont certains sont même en rupture totale. Ainsi par exemple depuis le printemps plus moyen de trouver de la fibre de bois. Conséquences de cette pénurie, des retards sur les chantiers et une grande volatilité des prix : “On réévalue sans cesse notre grille tarifaire”, dit-il.

Face à cette situation, Pascal Levoux a trouvé une solution : “Nous allons construire en début d’année une extension de 200 m2 pour y stocker des matériaux. Il s’agit de pouvoir garantir, à la fois pour nous et pour le client, un planning et un tarif fiable et apporter de la sérénité.”

L'aventure a débuté il y a 20 ans

Après huit années dans la chaudronnerie, Pascal Levoux a ouvert sa menuiserie en janvier 2002, il y a tout juste vingt ans. Il a débuté seul dans un petit local en centre-ville de Déols avant de faire construire un bâtiment de 400 m2 sur la zone artisanale des Champs du bois, passé à 1000 m2 en 2015. Au fil des ans, l’entreprise a grandi : elle compte aujourd’hui neuf salariés et une apprentie.

Spécialisée dans la fabrication d’escaliers, elle fait partie d’un groupement d’une cinquantaine d’artisans qui se partagent les brevets de la franchise Treppenmeister, l’inventeur de l'escalier suspendu en bois. Elle intervient également sur tout ce qui est menuiseries extérieures et intérieures (placards, dressings...).

Former des apprentis

Depuis sa création, l’entreprise met l’accent sur la formation. “L’un des problèmes majeurs, c’est le manque d’entreprises qui accueillent des apprentis. Il ne faut pas se plaindre après de ne pas trouver de main d’œuvre qualifiée”, estime-t-il. Depuis le début de la crise, il a aussi beaucoup de demandes de personnes en reconversion. “C’est plus difficile avec des parcours qui sont très éloignés. On ne peut pas former un menuisier en quelques mois”, rappelle-t-il.

Depuis le début de la pandémie, l’activité est plus soutenue, souvent liée à des projets d’amélioration du cadre de vie nés pendant les périodes de confinement.