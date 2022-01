La Nouvelle Éco : à Déols, la relance du Mach 36 se fait sur fond de crise sanitaire

Depuis le 1er janvier, Châteauroux Métropole a confié la gestion du Mach 36 à la société S-Passe TSE, un opérateur spécialisé dans la gestion d’équipements culturels et sportifs pour le compte de collectivités. Cette société gère 24 salles en France dont les Zéniths de Rouen, Strasbourg et Dijon, la salle Pleyel à Paris et les Arènes de Metz.

La force d'un réseau de salles

Au Mach 36, S-Passe TSE a pour ambition de passer d’une petite vingtaine de spectacles par an avant la crise du Covid à une quarantaine en s’appuyant sur deux ou trois grosses “locomotives”. “Notre maillage territorial est un atout, explique François Hudel, nouveau directeur du Mach 36, qui dirige également le Centre Athanor à Montluçon. Nous sommes en relation étroite avec les boîtes de production. Nous avons trois ou quatre salles incontournables. L’idée est que cela soit une porte d’entrée pour leur proposer d’autres équipements.”

Le Mach 36 peut accueillir 5000 spectateurs dans une configuration assis/debout mais la salle est entièrement modulable et peut aussi recevoir des spectacles aux jauges plus réduites à partir de 700 personnes. S-Passe TSE compte mettre à profit cette possibilité pour élargir sa programmation à des spectacles jeune public, du théâtre et de l’humour. Compte tenu des délais, tout cela ne se concrétisera pas avant 2023.

Le contexte sanitaire est aussi un frein : “On aurait préféré d’autres conditions pour notre arrivée”, reconnaît François Hudel qui reste malgré tout optimiste. Aucun spectacle n’étant programmé en ce début d’année, le Mach ne pâtit pas pour l’heure des contraintes imposées en termes de jauge par le gouvernement avec les risques de reports ou d’annulations. Seuls quelques événements privés (vœux, assemblées générales) prévus en janvier sont tombés à l’eau.

Les Rabeats le 27 février

“Notre prochain rendez-vous est le concert des Rabeats le 27 février que nous avons décidé de maintenir en configuration assise, ce qui est le cas de la majorité de nos spectacles, et limité à 2000 personnes si les règles restent ce qu’elles sont aujourd’hui”, précise le directeur.

Sa priorité est pour l’heure de “rassurer le public sur le fait qu’il n’y a pas de risques”. Avec le Covid, la fréquentation des salles de spectacle est en effet en chute libre, de 40 à 60 % selon les cas. “Tout est nettoyé après chaque spectacle”, insiste-t-il. Une dizaine de spectacles sont programmés de mars à juin au Mach 36.