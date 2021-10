La Nouvelle Éco : à Déols, le cabaret L’Audacieux a enfin rouvert

Après onze mois de fermeture forcée, le cabaret déolois l'Audacieux reprend ses dîners-spectacles dans la grande tradition du music-hall et le public est au rendez-vous.

“Il faut reprendre le rythme”, reconnaît Marilyne Vannier, la directrice de L’Audacieux. Rouvert après le premier confinement en septembre 2020 avec un protocole strict, le cabaret déolois avait dû refermer quelques semaines plus tard. Un coup dur que Marilyne Vannier n’avait pas vu venir suivi de longs mois sans perspective. Elle ne s’en cache pas : “J’ai pensé arrêter”. Mais elle a tenu bon : “On s’est beaucoup appelé avec les artistes, c’était une période difficile pour eux aussi.” Les aides de l’État ont permis à l’entreprise de conserver sa trésorerie pour pouvoir redémarrer dans de bonnes conditions.

Une nouvelle revue

Début septembre, les huit artistes, dont un magicien et un transformiste, sont arrivés pour répéter la nouvelle revue intitulée “Magic” qui va être présentée tout au long de la saison : plus de deux heures de spectacle mêlant glamour et humour avec des tenues dignes des cabarets parisiens. Il y aura également trois revues masculines dans la saison avec une compagnie de Marseille.

Depuis l’annonce de la réouverture, le téléphone n’arrête pas de sonner : “La saison s’engage très bien, ça démarre même plus fort que les autres années, se réjouit Marilyne Vannier qui a relancé la prospection au printemps en direction notamment des autocaristes. Les gens veulent ressortir, ils sont dans l’attente et le pass sanitaire n’est pas un frein. Quand ils repartent les gens nous remercient. Notre meilleure publicité, c’est le bouche à oreille.”

Un spectacle années 1980

C’est en 2015 qu’elle a créé ce cabaret à la campagne avec l’aide de son mari Cédric. Le succès a été croissant : “Quand nous avons dû fermer en mars 2020, la salle était pleine à chaque spectacle. C’était le fruit du travail mené depuis cinq ans.” Ces derniers mois ont été propices à l’émergence de nouvelles idées : un spectacle années 1980 sous la forme d’un dîner dansant va ainsi être proposé une fois par mois à partir du 19 novembre.

Des tenues de scène dignes des cabarets parisiens. - Gilles Guillemain

Un agenda avec un certain nombre de dates a été établi mais de nouvelles dates sont ouvertes régulièrement en fonction des réservations faites par des groupes en semaine, dates sur lesquelles des particuliers peuvent venir se greffer. Si elle est heureuse de reprendre son activité, Marilyne Vannier songe cependant à passer la main : “Je reprends car je ne veux pas que mon établissement ferme mais j’ai envie de céder mon établissement car j’ai d’autres projets à la fois professionnels et personnels.” Mais elle en est persuadée : L’Audacieux a de beaux jours, ou plutôt de beaux soirs, devant lui.