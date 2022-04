La Nouvelle éco : à Déols, le Garage Man s’installe en face de l’Escale

Un garage Man destiné à l’entretien et à la réparation des utilitaires et des poids-lourds doit ouvrir le 2 mai à Déols, quatre ans jour pour jour après son arrivée à Cap Sud. Les travaux dans les nouveaux locaux se terminent.

Le groupe Revmat, dont le siège social est au Mans, est présent dans six départements des régions Centre et Pays de la Loire, dont l’Indre. Originaire de Châteauroux, Christophe Ville, ancien directeur commercial chez Man France (marque poids-lourds du groupe Volkswagen), s’est associé il y a quatre ans à Christophe Roullier, créateur de Revmat, et Jean-Charles Gauvin, directeur technique.

Depuis 2018, l’enseigne Man était installée sur la zone de Cap sud à Saint-Maur mais manquait à la fois de visibilité et d’espace. Une opportunité s’est présentée d’acquérir un terrain de 9000 m2 situé face à L’Escale à Déols. “C’est une situation géographique intéressante à proximité de l’A20 qui est gratuite et très fréquentée”, explique Christophe Ville.

Une nouvelle étape

La société Revmat a fait construire de nouveaux locaux de 1500 m2 avec possibilité de doubler plus tard la superficie. Débutés l’été dernier, les travaux sont en voie d’achèvement pour une ouverture prévue le 2 mai, quatre ans jour pour jour après son arrivée à Cap Sud. Un vaste parking facilitera les manœuvres des véhicules. L’effectif est de cinq personnes dont trois mécaniciens. D’ici un an, l’objectif est de monter à cinq mécaniciens.

Le garage assurera l’entretien et les réparations des poids-lourds et véhicules utilitaires, ainsi que la vente des véhicules de la marque Man. “Nous serons ouverts cinq voire six jours sur sept selon la demande. Nous serons en capacité de répondre à toutes les demandes de la part des transporteurs et des collectivités, précise Christophe Ville. Afin d’éviter au maximum les immobilisations, nous proposerons des véhicules-relais. Nous allons aussi avoir de nouveaux services, par exemple des contrats d’entretien qui vont permettre aux entreprises de lisser les charges sur l’année.”

Revmat est également présent à Blois dans le Loir-et-Cher. - Revmat

Cette ouverture intervient dans un contexte où le transport routier connaît de grosses difficultés, notamment liées à la hausse du carburant et à la pénurie de chauffeurs. “Chez Man, nous avons toute une partie recherche et développement qui travaille sur une gamme de véhicules électriques et sur les bio-carburants. Ce sont des alternatives que nos clients regardent, ce qui n’était pas le cas il y a encore quelques mois”, souligne-t-il.

La guerre en Ukraine a aussi des répercussions : "Nous avons deux usines sur place qui fabriquent des faisceaux électriques”. Les difficultés liées au Covid et à la situation en Urkraine freinent la production : “Il faut compter un an de délai pour avoir un camion neuf contre deux à trois mois avant le Covid”, indique Christophe Ville.