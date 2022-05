La Nouvelle éco : à Déols, Loïc Leroux brasse des bières artisanales

Les bières artisanales séduisent de plus en plus les consommateurs. Plusieurs brasseries se sont ouvertes dans le Berry. Parmi elles, Beer’Berry à Déols qui s’est spécialisée dans les ales, ces bières de fermentation haute. Ancien salarié d'un bureau d'étude, Loïc Leroux s'est lancé début 2020. Il a installé sa brasserie dans une ancienne salle de sport sur la zone artisanale de Déols, derrière Loxam. Sa première bière était brassée en avril mais en raison du premier confinement il a dû attendre juin pour ouvrir.

Sa production compte à ce jour neuf bières artisanales différentes, dont une avec un arôme mojito. Le malt d’orge vient de la malterie d’Issoudun. Les bières de Loïc Leroux sont distribuées par Les Croquets de Charost dans les grandes surfaces du département de l'Indre et des départements limitrophes. On les retrouve dans le rayon “produits locaux” ainsi que dans certaines épiceries fines. Il travaille aussi avec une vingtaine de restaurants.

La brasserie Beer'Beery participe à l'opération Secrets de fabrique. - Beer'Berry

Il est également possible de les acheter et de les déguster sur place dans une partie bar qu’il aménagée et qui est ouverte du lundi au vendredi de 17h à 19h ainsi que le jeudi midi, jour où un food truck vient s’installer devant chez lui. Loïc Leroux est présent en fin d’année sur des marchés de Noël, l’été des marchés de producteurs et le deuxième dimanche de chaque mois sur le nouveau marché à Coings, commune où il habite. Par ailleurs, on peut louer des fûts et une tireuse pour des événements privés.

Une visite d'entreprise le 11 juin

La crise sanitaire a été un coup dur pour Loïc Leroux qui a investi 200 000 euros dans le matériel (cuves, fûts, embouteilleuse). La première année, il n’a pas eu droit à des aides car il venait d’ouvrir. “Tous les mois j’ai des remboursements. J’ai vécu jusqu’ici sur ma trésorerie mais là il est grand temps que ça démarre”, reconnaît-il. Afin de se faire connaître, il participe aux visites d’entreprises Secrets de fabrique : la prochaine aura lieu le 11 juin. Il propose aussi des journées de stage le samedi où l’on peut venir faire sa propre bière entre amis.