La Nouvelle Éco - Challenge Jeunes d'Avenir : à Déols, Loxam accueille Élise, 22 ans, stagiaire en alternance

Depuis novembre 2020 et pour une durée de deux ans, l’agence Loxam à Déols accueille une stagiaire en alternance au côté de ses six salariés conformément à la politique d’entreprise de l’enseigne. Élise, 22 ans, qui suit un BTS négociation et digitalisation de la relation clients dispensé par la CCI de l’Indre.

La décision a été mûrement réfléchie : "Faute de temps, nous n’en prenions plus depuis trois ans. Accueillir un ou une stagiaire n’est pas une décision qui se prend à la légère, estime Anne-Caroline Lhopiteau, directrice du site. Il faut prendre le temps pour l’épauler, surtout au début. Il ne faut pas prendre un stagiaire en main d’œuvre.”

Aussi une question de feeling

Certaines qualités sont attendues : “Nous recherchons quelqu’un qui est dynamique, courageux, réactif et souriant car dans le commerce c’est important, souligne Anne-Caroline Lhopiteau. Certains stagiaires ne payent pas de mine mais peuvent se révéler être d’excellents éléments et éventuellement de futurs collaborateurs. L’important c’est d’avoir envie d’apprendre.” Mais au-delà de critères prédéfinis, “cela se joue aussi au feeling”, reconnaît-elle.

Commerciale sédentaire stagiaire, Élise se voit confier des missions à la semaine qui sont régulièrement contrôlées. Elle est encadrée au quotidien par le responsable location. L’espace de travail a été agrandi afin de respecter le protocole sanitaire et un deuxième poste de travail a été aménagé afin de ne pas toucher au matériel de l’autre.

Du positif pour le stagiaire comme pour l’employeur

Grâce à ce stage, Élise peut avoir une première expérience professionnelle, très souvent réclamée par les futurs employeurs. Mais l’entreprise en tire aussi un bénéfice estime Anne-Caroline Lhopiteau : “C’est tellement valorisant de former des jeunes, de les aider à entrer dans la vie active. Ils sortent de l’école, ils ne savent pas ce qu’est une entreprise.” Elle ajoute : “Nous aussi on a des enfants et on ne serait pas content qu’on ne leur donne pas leur chance.”

Après Élise, Loxam recherche d’ailleurs un autre stagiaire ou un apprenti en mécanique hydraulique ou mécanique poids lourd dès maintenant ou à la rentrée prochaine.