La Nouvelle éco : à Déols, une nouvelle enseigne de boulangerie a ouvert

Une bonne odeur de pain chaud, une cuisson en continu, de grands comptoirs et étagères en bois, un large choix de viennoiseries, pâtisseries, pizzas, sandwiches et salades : après plusieurs mois de travaux, la Boulangerie Louise a ouvert ses portes début février à l’entrée de la galerie marchande du Carrefour market sur la zone de GranDéols.

“Je suis arrivé il y a un an et demi. La zone est un peu morose depuis quelques années. Il y a des projets qui n’ont pas abouti, des cellules qui ont fermé. L’idée est de redynamiser la zone”, explique Adrien Douard, directeur du Carrefour Market, qui s’est associé sur ce projet à un de ses anciens collègues, Yoann Sechet.

L'espace boutique compte quarante places assises. - Boulangerie Louise

Première boutique franchisée en Région Centre

L’ancienne brasserie était fermée depuis cinq ans. Tout a été rasé et refait à neuf. Deux cellules de 160 et 140 m2 ont été réunies pour constituer cette boulangerie qui dispose de 40 places assises pour les personnes qui veulent consommer sur place. Déols accueille la première boutique Boulangerie Louise en Région Centre, la sixième en France depuis le lancement de la franchise en 2019.

Le projet est né il y a un an. “Avec Boulangerie Louise, nous nous sommes choisis mutuellement. On recherchait un modèle économique déjà éprouvé”, précise Adrien Douard. Créée à Roncq dans les Hauts-de-France en 2010, cette enseigne compte 130 points de vente en France et en Belgique. Elle est labellisée Artisan boulanger avec du pain fabriqué et cuit sur place. À Déols, treize personnes ont été recrutées dont trois boulangers diplômés.

Une terrasse de trente places assises va être créée dans les deux à trois mois pour les beaux jours.