La nouvelle éco : à Diémoz, "le temps des retrouvailles" recycle des vieux jouets et ça cartonne !

Il y a près de quatre ans, Kevin Lendormy a ouvert à Diémoz un magasin de jouets pas comme les autres. Une "recyclerie" de jouets : "Le temps des retrouvailles". En ces temps où la retape et la lutte contre le gaspillage sont devenus tendance, la boutique de Kevin ne désemplit pas. Il était l'invité de "la nouvelle éco" de France Bleu Isère ce jeudi à 7h15.

Comment s'est passé la réouverture après ce nouveau confinement ?

Comme lors du précédent, nos clients ont été patients. Ils ont attendu qu'on puisse rouvrir. L’envie de consommer d’occasion est au rendez-vous, ils sont donc revenus nous voir dès le 28 novembre. Sur cette fin novembre-début décembre, en quelques jours, on rattrape quasiment tout le mois de novembre qui était fermé. On est à +15 % par rapport à l’année dernière, c’est exceptionnel ! Les magasins de jouets font l’essentiel de leur activité de l’année sur les trois derniers mois, donc rattraper un mois de fermeture, en quelques jours c’est exceptionnel.

Déjà, après le premier confinement, il y avait eu le même phénomène ?

Oui c'est du "rattrapage". On avait été fermé de mi-mars à mi-mai et dès le la réouverture, le 11 mai, on a eu beaucoup de monde, des acheteurs qui ont découvert la boutique, des personnes qui sont venues acheter pour rattraper les anniversaires qui avait eu lieu en avril quand tout était fermé. En fait on a vécu un "Noël en avance" au mois de mai et au mois de juin, et là on vit un deuxième Noël à l'avance en cette fin novembre, début de décembre.

Recycler, ne pas jeter, réparer... ce sont des vertus qui sont en vogue depuis la crise sanitaire, or c'est justement votre créneau ?

Oui en effet, on est carrément dans l’air du temps. Moi ça fait quatre ans que mon activité existe, ça fait quatre ans que je vois mon activité se développer et là en effet c'est très en vogue.

Comment fonctionne votre boutique ?

L’idée c’est que quand vous avez des enfants et que vous faites le tri dans la chambre de vos enfants, vous vous apercevez qu’il y a beaucoup de jouets qui ne vous servent plus, qui peuvent servir à d’autres, car vos enfants ont grandi... Il faut que les jouets ne soient pas cassés, parce que moi je ne peux pas les réparer malheureusement. Il faut qu’ils soient en bon état, qu’ils puissent resservir. Il faut me contacter pour savoir si ce sont des jouets que moi je peux "sauver". Ma boutique n’est pas très grande, donc je ne peux pas tout sauver. Si ça marche, je les rachète, je les contrôle, je les nettoie avec des produits écologiques et on les remet à la vente.

Les héros des enfants existent aussi en mode "recyclé" - Page Facebook '"le temps des retrouvailles"

Et qu’est-ce qui marche le mieux en cette année ?

Cette année, on retrouve les super-héros qu'on pourrait retrouver dans les magasins de jouets classiques. Effectivement, la grosse tendance par exemple pour les petits c’est les Pyjamasques, Super Wings, la Pat’ Patrouille... pour les enfants de 4 ou 5 ans, et les grands classiques Playmobil et Légo qui sont incontournables depuis 50 ans et qui sont toujours là. Enfin les jeux de société ont aussi vraiment la côte en ce moment ça cartonne.

