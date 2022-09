La nouvelle éco - A Dijon, "2nde chance" lance sa ligne de vêtements 100% fabriqués à partir du recyclage

A Dijon, on peut désormais s'habiller quasiment de la tête aux pieds avec des vêtements et des chaussures fabriqués à partir du recyclage. Pour les chaussures, il faut encore patienter un peu, mais pour les tee-shirts, c'est parti ! Et c'est grâce à l'entreprise "2nde chance".

C'est nouveau et c'est fabriqué à Dijon ! On peut désormais acheter des tee-shirts et bientôt des chaussures de sport produites à partir de matières 100% recyclées, en plus, tout est design. C'est la jeune entreprise 2nde chance qui en est à l'origine. Elle lance une opération de crowfonding mais aussi les précommandes sur le site internet ulule. Et l'autre particularité des ces vêtements c'est que vous n'en trouverez jamais deux identiques. Entretien avec l'un des cofondateurs de "2nde chance", Maxence Colin.

Maxence Colin, cofondateur de "2nde chance" Copier

Maxence Colin, cofondateur de 2nde chance à Dijon porte un teeshirt fabriqué avec des matières 100% recyclées © Radio France - Christophe Tourné

On avait parlé il y a tout juste un an de votre projet de produire des baskets écoresponsables. Un an après, vous en êtes vous?

Le lancement approche. On est en train de finaliser les derniers détails avec un lancement prévu pour la fin de l'année. Là, on a lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule depuis maintenant 48 heures pour un nouveau projet. Il s'agit d'une collection de vêtements toujours sur le même concept recyclable et 100 % made in France. Cette fois, la particularité, c'est qu'elle est faite à Dijon, dans un atelier d'insertion. Et on a essayé de mettre en avant justement la vision de la marque et la créativité. Un de nos partenaires a collecté des jeans près de Dole (39) et a monté une filière pour nous. On utilise en fait de vieux jeans pour en faire des empiècements. Ce sont donc des pièces créatives écoresponsables.

Ça veut dire une empreinte carbone la plus faible possible ?

C'est le travail qu'on essaie de mener au quotidien. C'est d'ailleurs notre slogan : "Pensé par la science, conçue pour la mode". L'idée, c'est vraiment de partir d'une analyse de cycle de vie, ce qu'on appelle un process d'écoconception, pour simuler différents modèles afin de faire les bons choix, trouver la meilleure solution, la développer et pouvoir la commercialiser.

Comment on peut séduire ceux qui n'hésitent pas à acheter des baskets produites à l'autre bout de la planète ?

C'est un véritable défi qu'on s'est lancé, concurrencer au final de grands noms tels que Nike ou autres. Pour ça, il y a une partie réindustrialisation, relocalisation des savoir faire qui ont été perdus, surtout sur la partie technique. C'est ce travail qu'on mène avec un atelier à Romans-sur-Isère (26) pour vraiment créer un produit qui soit responsable mais avec un vrai design, un savoir faire technique, que ce soit au niveau du montage qu'au niveau du style. On est en train de finaliser les derniers détails. Si tout se passe bien, on lancera ces chaussures en précommande également pour la fin de l'année au prix de 230 €, donc 15 € de consigne.

Les vêtements que vous fabriquez depuis cet été, ça marche bien ?

Pour être honnête, le démarrage est un peu timide. On a fait un choix, mais on ne reviendra pas en arrière. C'est la physionomie de la marque : créer des produits qui durent longtemps. Créer des produits avec des partenaires 100 % situés en France. Il est vrai que de se positionner sur un secteur "haut de gamme" avec des prix qui, au lancement en précommande, varient entre 107 € et 130 €, donc pas forcément accessibles à tous, ce n'est pas simple mais l'autre particularité, c'est que tous nos produits sont uniques.

Des produits uniques !

En plus, de faire un écogeste en achetant ces vêtements, vous aurez la garantie de ne pas croiser quelqu'un dans la rue avec les mêmes. "Une personne qui va précommander son tee-shirt, va pouvoir choisir les emplacements des bandes de jean recyclées. Elle aura donc un tee-shirt qu'elle sera la seule à le posséder. Et après, il y a tout le système qui va avec, à savoir la consigne, la traçabilité par QR code et le calcul de l'empreinte environnementale. La consigne, est divisée en deux partie. Une en capital et une autre en fidélisation, une fois que le produit est renvoyé. L'idée, c'est vraiment d'engager le consommateur à renvoyer son produit quand il n'en veut plus afin qu'on puisse lui redonner une seconde chance. Les Dijonnais peuvent venir nous voir soit dans nos bureaux, soit d'ici une à deux semaines dans la boutique "Jeannine Shop", située rue Jeannin. On sait qu'on a un positionnement qui est quand même haut de gamme. C'est intéressant justement de pouvoir toucher et mesurer la qualité du produit qu'on achète", explique Maxence Colin.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix