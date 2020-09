Dans la nouvelle éco ce matin on s'intéresse à la restauration. A Dijon même si l'extension des terrasses se poursuit jusqu'à fin septembre, les professionnels ne sont pas complètement sereins. La période de la rentrée reste imprévisible et beaucoup redoutent l'annonce de nouvelles normes.

La nouvelle éco : à Dijon, après un bon été, l'inquiétude des restaurateurs, "on ne sait pas où on va"

A Dijon, même si l'extension des terrasses se poursuit jusqu'à la fin de du mois de septembre, les professionnels ne sont pas complètement sereins. La période de la rentrée reste imprévisible et beaucoup redoutent l'annonce de nouvelles normes sanitaires comme à Marseille par exemple où les restaurants et les bars doivent désormais être fermés à 23 heures.

Malgré une bonne fréquentation cet été, l'inquiétude qui domine

Et pourtant l'été a été plutôt bon, pour preuve ces terrasses bondées les jours de grand beau temps à Dijon. D'ailleurs nombreux sont les restaurateurs à avoir été agréablement surpris par cette belle fréquentation estivale. "On a très bien travaillé, je pense que les gens avaient envie de se retrouver, de se faire plaisir, ça a été top", confie Sébastien Bigot, le patron du restaurant Les trois Bures sur la place des Halles à Dijon. Son établissement spécialisé dans la cuisine des fromages, a bénéficié d'une terrasse plus que bienvenue cet été, mais comme d'autres, il s'interroge pour la suite, "maintenant l'inquiétude arrive car on ne sait pas trop les normes qu'on va avoir pour cette rentrée, et à l'intérieur, ça risque d'être lus compliqué."

Sébastien Bigot devant son établissement place des Halles à Dijon, ce 31 août 2020. © Radio France - Stéphanie Perenon

L’extension des terrasses bien accueillie par les professionnels

A quelques rues de là, Eric Petit s'affaire au zinc de son bar-brasserie le Mably, le gérant a connu une petite baisse de son chiffre d'affaire en juillet-août mais a gardé une clientèle fidèle grâce à l'extension de sa terrasse. Un atout non négligeable pendant cette crise reconnait Éric Petit, "c'est bien mais ce serait encore mieux que ce soit prolongé jusqu'à la fin de l'année comme à Paris". Car dans son établissement, la terrasse en moins, c'est trente-cinq places qui disparaissent.

Les restaurateurs craignent de nouvelles annonces

Difficile donc d'être sereins, d'autant plus que certains professionnels ont l'impression d'avoir déjà beaucoup donné. Au Grand Café, les nouveaux propriétaires des lieux n'ont pu ouvrir que mi juin, et si la clientèle a été au rendez-vous, les deux co-gérants ont dû faire face à un autre problème, celui du recrutement explique Valérie Jaeggy."On a perdu dix-sept kilos chacun depuis l'ouverture le 17 juin, car il a fallu être sur tous les fronts, en cuisine, en salle et manager car ce qui a été le plus dur cet été, c'était de trouver du personnel!"

Valérie Jaeggy, la co-gérante du Grand Café à Dijon, qui a ouvert le 17 juin dernier. © Radio France - Stéphanie Perenon

L'autre inquiétude, largement partagée par la profession, c'est d'avoir de nouvelles annonces comme celles qui ont été prises à Marseille. "Il y a de grandes chances qu'à Dijon, cela suive, on verra bien, mais on s'y prépare et on essaiera de gérer au jour le jour" poursuit Valérie Jaeeggy. Une rentrée qui s'annonce donc très imprévisible dans la restauration, conclut Alexandre Libolt, le patron du restaurant Les Friands Disent, rue Monge à Dijon. "On ne sait pas trop où on va, et s'il y aura d'autres annonces." Mais ce qui l'inquiète davantage, c'est ce qui se passera quand les terrasses seront fermées, "on ne peut pas pousser les murs et comme on ne sait pas comment ça va se passer à intérieur, ça nous inquiète forcément."