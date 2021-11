La nouvelle éco : A Dijon, "Bébé Soon" chouchoute les futurs parents

Devenir parents, ça se prépare mais ça n'empêche pas de prendre aussi du temps pour soi. A Dijon, la jeune entreprise "Bébé soon" l'a bien compris. Elle propose des séjours adaptés aux futurs parents et des ateliers pour bien préparer l'arrivée de bébé.

Se préparer à l'arrivée d'un bébé peut être un moment un peu stressant mais qui n'empêche pas de s'accorder une pause relaxante. A Dijon, une toute jeune entreprise, Bébé Soon propose aux futurs parents des séjours près de chez eux, ou un peu plus loin, et pour tous les budgets. Bébé soon propose aussi des après-midi de relaxation encadrés par des spécialistes. Entretien avec sa fondatrice, Claire Mathis.

Bébé Soon, qu'est ce que c'est exactement?

Bébé Soon, c'est une agence de voyages spécialisée dans les voyages pour les futurs parents. Mais en plus, en Bourgogne, je propose également des après midi "bien-être" entre futures mamans.

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de créer cette entreprise?

En fait, je me suis rendue compte que pendant la grossesse, on était très bien suivie au niveau médical, mais moins bien du point de vue des émotions et du bien-être. On met aussi souvent de côté le futur papa. Je me suis demandée comment intégrer ce futur papa dans ce voyage qu'est la grossesse, et qui n'est pas forcément si facile que ça. D'où l'idée d'organiser des séjours pour les futurs parents. Par ailleurs, j'ai remarqué lors d'un séjour en Australie, où j'étais jeune fille au pair, la différence de la maternité, mais également du post-partum qui n'est pas géré de la même façon en Australie.

Depuis que vous avez lancé cette entreprise, vous avez déjà organisé quelques voyages?

Oui, j'ai déjà organisé quelques séjours. J'appelle ça des "Baby Moon". C'est une lune de miel avant l'arrivée de bébé. Les retours sont très positifs. On a des activités qui sont liées pour la future maman et le futur papa. On va avoir par exemple du yoga danse. Ça va faire du bien au corps de la future maman. Mais le futur papa va avoir également son rôle pendant ce cours. On va avoir aussi un atelier sur le post-partum et à chaque fois, l'intervenante va s'adapter au couple.

Vous êtes installée à Dijon. Cela veut dire que vous vous adressez exclusivement aux parents dijonnais?

Je m'adresse à tous les futurs parents en France. A Dijon, c'est surtout pour mes après midi "bien-être". Mais pour les séjours, je m'adresse à tous les futurs parents en France parce que j'ai des destinations maintenant à travers toute le pays. Mais je le précise bien, seulement en France.

Quelle gamme de prix proposez-vous ?

Étonnamment, je vais aussi bien des séjours dans une petite chambre d'hôte jusqu'au Palace à Courchevel, par exemple. Donc, on va avoir des séjours qui vont aller de 300 euros à 10 000 euros la semaine.

Depuis combien de temps vous êtes-vous lancée dans cette aventure?

Je me suis vraiment lancée en 2019 où ça a d'abord été pour moi une recherche, comme tout entrepreneur, pour savoir comment fonctionne une entreprise, donc j'ai commencé par le début, par toutes les informations légales et après, le covid est arrivé et donc là, tout a été repensé. On va dire que je me lance réellement que depuis septembre 2021. Pour l'instant, j'ai une salariée avec moi. Mais j'ai de plus en plus de demandes. Cela demande beaucoup de recherches pour trouver des hôtels et des chambres d'hôtes, des lieux pour faire ces séjours, et il faut à chaque fois chercher des intervenants très spécifiques en fonction de son domaine.

Comment se fait le choix des intervenants?

Déjà, par recommandation et après, je fais un premier entretien avec l'intervenante. Je lui demander aussi tous ses diplômes. Par exemple, pour une monitrice de portage, je lui demande où elle s'est formée et avec qui ou encore combien d'heures de portage elle a déjà fait? C'est la même chose pour le massage parce que beaucoup de masseuses ou de masseurs ne sont pas formés au massage prénatal. C'est justement ce dont je veux m'assurer, pour m'entourer de bons professionnels bien formés pour pouvoir proposer ces activités.

Avant de vous lancer, avez vous réalisé une étude de marché?

Oui, aussi bien sur le tourisme pour savoir comment évolue ce secteur mais aussi comment évolue le secteur de la périnatalité. Et on voit effectivement qu'il y a une évolution dans ces deux secteurs. On demande de plus en plus de services. Il y a aussi une évolution de la loi qui ouvre de nouvelles perspectives. Dans mes ateliers et lors des séjours, je vais donner un rôle aux papas pour qu'ils sachent que faire parce que souvent, on ne leur donne pas les clés. L'idée, c'est vraiment qu'il comprenne son rôle et surtout l'importance de son rôle.

Ça sert à quoi un papa dans ce cas là?

À soutenir justement la jeune mère et l'enfant et d'être là aussi pour toutes les tâches de la maison

Vous avez déjà des prévisions de croissance ou des projets?

C'est surtout d'augmenter le nombre d'intervenants et de lieux d'hébergement à travers toute la France. Actuellement, j'en ai à peu près une vingtaine. L'idée, c'est d'en avoir plus d'une centaine, car partir en vacances pendant la grossesse, c'est possible, mais ça ne sert à rien de faire six heures de route ou de partir à l'autre bout de la France. Je veux être au plus proche des futurs parents.