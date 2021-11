La nouvelle éco : "Cap Emploi 21' favorise l'emploi et la formation de personnes en situation de handicap

Du 15 au 21 novembre 2021 Cap emploi se mobilise lors de la Semaine Européenne pour l'Emploi des Personnes Handicapées et organise, à cette occasion, des centaines d’actions partout en France. En Côte-d'Or, Cap Emploi 21 donne rendez-vous ce mardi après-midi à la salle Camille Claudel, dans le quartier des Grésilles. Une belle occasion de présenter les services Cap emploi et l’accompagnement proposé aux demandeurs d’emplois et salariés en situation de handicap mais aussi de sensibiliser les employeurs (TPE, PME et grandes entreprises). Entretien avec Stéphanie de Deus, chargée de mission à Cap Emploi 21.

Stéphanie De Deus, chargée de mission à Cap Emploi 21 © Radio France - Christophe Tourné

Stéphanie de Deus, chargée de mission à Cap Emploi 21 Copier

Cap Emploi 21, qu'est ce que c'est exactement?

Cap Emploi est une association qui accompagne des personnes en situation de handicap sur le retour à l'emploi et à la formation. En Côte-d'Or, nous suivons environ 800 personnes présentant tous types de handicaps que ce soit mental, physique ou encore avec une maladie invalidante.

En moyenne, combien de temps mettent les personnes en situation de handicap pour trouver un emploi?

Cela reste variable, notamment en fonction de la motivation de la personne à retrouver un emploi, mais également en fonction du degré de handicap de la personne. Et puis, ça dépend également de l'employeur.

Le logo de l'H'activateur de Cap Emploi 21 - Cap Emploi 21

Ce sont des demandeurs d'emploi depuis plus d'un an et qui sont eux mêmes en situation de handicap, qui ont organisé les grandes lignes directrices de l'événement de cet après midi. Pourquoi?

L'H'Activateur de compétences est un dispositif qui est vraiment basé sur le collectif. C'est volontaire. En tout cas, ces demandeurs d'emploi ont souhaité mener cet événement parce que, justement, s'investir sur une mission culturelle, permet de monter en compétences et d'augmenter ses chances de retour à l'emploi. Cela permet aussi de montrer de quoi on est capable exactement. Et cet investissement sur cet événement pourra également apparaître sur leur CV ou en tout cas, c'est une matière à défendre lors d'un entretien professionnel qui permet justement de montrer ses motivations et son intérêt pour la vie culturelle.

Durant cet après-midi, des personnes en situation de handicap vont également chanter. Ici, dans un studio d'enregistrement - Cap Emploi 21

Cet après midi est basé beaucoup sur l'échange entre les entrepreneurs et les personnes en situation de handicap. En quoi est-ce important?

L'H'Activateur de compétences a voulu faire différent des traditionnels "job dating". Souvent ces rendez-vous sont très formels. Il y a une forme de timidité, de réserve de la part des demandeurs d'emploi et une forme de pression, peut être parfois, de la part de certaines entreprises. Donc, on a voulu faire différent en proposant des échanges libres, un moment de partage.

Le but, c'est quand même de trouver un emploi au final?

Tout à fait. Donc, les demandeurs d'emploi seront quand même munis d'un CV et d'une petite carte de visite qu'ils pourront remettre à de potentiels recruteurs.

Est ce toujours aussi difficile de trouver un emploi quand on est en situation de handicap ou la situation s'est un peu améliorée? Je pense notamment aux quotas imposés dans les entreprises.

C'est toujours compliqué, mais il existe des aides pour favoriser l'intégration des personnes en situation de handicap en milieu professionnel. Pour cela, il est tout à fait possible de se renseigner auprès de l'Agefiph qui sera présente cet après-midi. Il y aura également AFNOR, qui délivre le label "Handi accueillants" auprès des entreprises.

Toutes les personnes en situation de handicap sont accompagnées - Cap Emploi 21

Les entreprises présentes et le programme de l'après-midi

Plus d'une vingtaine d'entreprises, d'associations et de grands groupes seront présentes ce mardi après-midi, salle Camille Claudel : GEOTEC, ECF FORMATION , VANESSA BUSSIERE, Groupe ARCADES, la FEDOSAD, URGO, BRICO DEPOT, PROTEOR, l'agence interim PARTNAIRE, PASSION FROID, SUEZ, VITALIANCE, IKEA, ADEQUAT INTERIM, Hôtels Bourgogne Qualité, ENEDIS, ESSILOR, TRANSDEV, APF, DORAS, BIEN ETRE ET VIE, AEROLIQUE CONSTRUCTION, SYNERGIE, CRIT INTERIM et EIFFAGE CONSTRUCTION.

Cet évènement se déroule en 4 temps après le mot d'introduction de Stéphanie Vacherot, conseillère municipale de la ville de Dijon, déléguée aux sports et à l’inclusion et la mise en valeur des différentes productions artistiques des volontaires acteurs du projet.

Animation débat avec Elisabeth Dounon - "Les clés du recrutement de personnes en situation de handicap : regards croisés recruteurs et demandeurs d’emploi"

Témoignage de Sébastien Verdin – Jeux paralympiques Tokyo2021 Rugby Fauteuil et basketteur JDA : les clefs de la réussite à travers son expérience personnelle

Rencontre avec les acteurs locaux impliqués dans l’emploi des personnes en situation de handicap : CAP EMPLOI, AGEFIPH, ERGOSANTE, URAPEDA, AFNOR, ACCORDS MAJEURS, etc)

Rencontre avec des demandeurs d’emploi en situation de handicap