La Nouvelle Eco: A Dijon, des meubles en mortier séduisent le monde entier

Des meubles sur mesure dans un matériau unique. C'est la promesse de Cogitech, une entreprise dijonnaise qui propose désormais du mobilier fait sur une base de mortier. Cela permet de réaliser des pièces originales et de très grandes tailles. Les clients fortunés et le monde du luxe sont séduits.

Et vous, est-ce que vous imaginez chez vous des meubles en mortier ? Ne souriez pas, ça existe, et c'est même très chic. Les meubles en mortier, c'est une invention toute récente de Cogitech. Cette société de 15 personnes est basée à Dijon, elle est spécialisée dans les meubles sur mesure. Elle vient de mettre au point un matériau qui mêle mortier et résine. Cela se nomme" Minéro" et permet de faire de grandes structures avec un poids réduit. Ces tables, ces chaises, ces éléments de déco peuvent aussi bien convenir a un appartement qu'à une terrasse.

"Tout est conçu ici à Dijon. On est capables de produire par exemple des tables de 3 ou 4 mètres avec le design que l'on veut" explique Sylvain Quidant, le co-fondateur de cette société. "Du coup cela plait à des clients qui cherchent quelque chose d'unique. Nous avons vendu par exemple des meubles pour des belles maisons en Corse ou sur la Côte-d'Azur, et travaillé récemment aussi à l'aménagement d'une grande maison à Dijon." Comme dans tous les secteurs, la singularité se paie "Comptez 2.000 euros pour des tables basses, 5.000 euros environ pour cette table qui fait plus de 3 mètres" précise le patron devant le mobilier qui habille le show-room de son entreprise.

Cette belle table, modèle unique, se négocie environ 5.000 euros © Radio France - Olivier Estran

Du mobilier dijonnais vendu jusqu'à la Jamaïque

Ce mortier n'a rien d'austère, il peut s'habiller aussi de couleurs ou de revêtements type résine et séduit aussi le monde du luxe. " Des grandes marques sont intéressées pour leur vitrines" précise Sylvain Quidant.

Sylvain Quidant et Olivier Mesplomb , co-fondateurs de Cogitech © Radio France - Olivier Estran

Cogitech est née à Dijon il y a 20 ans, et s'est spécialisée dans le mobilier sur-mesure, en bois, acier, aluminium. "Le mortier et notre matériau Minéro nous permet de présenter un produit avec une meilleure empreinte écologique" argumente le co-fondateur.

"On réalise 70 % de notre chiffre d'affaires à l'export, ce mobilier plait dans le monde entier et une de nos dernières commandes va partir en Jamaïque. Sur cette gamme "Minéro" on compte réaliser 500.000 à 600.000 euros de chiffres d'affaires cette année, ce qui permettra la création de 3 emplois, aussi bien dans la production que dans le design. On ne fait quasiment pas de vente directe. Notre mobilier se retrouve sur des plateformes de vente en ligne spécialisées."