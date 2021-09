La nouvelle éco : à Dijon, "Hélite" développe des airbags pour tous les publics

Créée en 2002 à Dijon, la société "Hélite" spécialisée dans la fabrication d'airbags pour les motards, exporte aujourd'hui plus de 80% de sa production. Elle ne cesse d'innover et d'élargir ses marchés. Hélite vient d'être retenue pour bénéficier à son tour de fonds du plan France Relance. Entretien avec son PDG, Gérard Thévenot.

Gérard Thévenot, le PDG d'Hélite à Dijon - Hélite

Votre société fait partie des neufs nouvelles entreprises pour bénéficier du plan France Relance, combien d'argent allez-vous toucher et pour quoi faire ?

Cela va dépendre des dépenses qu'on va effectuer, donc on ne connait pas encore la somme qu'on va toucher. Le but de cette subvention, c'est d'améliorer l'outil de production. Ca va passer chez nous par une amélioration des postes de travail, une automatisation de ses postes d'assemblage et de contrôle qualité. On va aussi s'équiper d'un ERP, c'est à dire d'un logiciel de gestion beaucoup plus efficace. Et puis il y aura aussi l'achat de différentes nouvelles machines plus performantes que celles que nous avons actuellement.

Vous avez déjà réalisé un sacré parcours depuis la création d'Hélite en 2002. Aujourd'hui on trouve vos airbags dans combien de pays ?

Une cinquantaine. Il y a bien sûr l'Europe, notre plus gros marché : Allemagne, Angleterre, France, un petit peu moins l'Italie ou encore l'Espagne qui ne marche pas mal. On a un très bon marché aux Etats-Unis qui se développe de plus en plus, un marché assez stable en Chine, un petit peu à Taïwan et dans les pays satellites. Mais les trois grands marchés, ce sont l'Europe, l'Amérique du Nord et la Chine.

L'airbag pour les motards fabriqué par la société Hélite de Dijon - Hélite

Vos airbags étaient à la base destinés aux motards, mais aujourd'hui vous développez des modèles pour d'autres publics ?

Oui. On a principalement quatre secteurs. Il y a le motocyclisme avec différents secteurs. Il y a la route, la piste. On va à nouveau être sur le Paris Dakar cette année. On est en train de développer un produit vraiment adapté aux rallyes. Le Paris Dakar, c'est le plus connu mais il y a tout un circuit en Andalousie, en Russie, au Maroc, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. A part la moto, on a aussi l'équitation qui marche très bien. Il y a beaucoup moins d'accidents mortels mais beaucoup les cavaliers tombent beaucoup plus souvent et il faut protéger les côtes, les colonnes vertébrales.

L'airbag pour les cavaliers fabriqué par Hélite à Dijon - Hélite

C'est important. On a aussi récemment développer un produit pour le vélo. Il y a de plus en plus de cyclistes. Ils ont tous un casque mais la colonne vertébrale, le cou, le thorax ne sont pas du tout protégés. Nous, on offre cette protection. Et puis il y a un secteur qui est très prometteur, c'est la protection du col du fémur pour les personnes âgées. Il faut savoir qu'il y a 72.000 ruptures du col du fémur par an en France chaque année, 300.000 aux Etats-Unis, 90.000 en Allemagne, et souvent avec des conséquences très graves. Donc c'est un produit qui sera pour notre entreprise un gros axe de développement.

L'airbag pour nos séniors imaginé par Hélite à Dijon - Hélite

Combien votre entreprise compte t'elle de salariés et pour quel chiffre d'affaires ?

Nous sommes à peu près 45 pour un chiffre d'affaires de huit millions d'euros sur le dernier exercice

Gérard Thévenot, le PDG d'Hélice, fabriquant d'Airbags à Dijon Copier

Les conséquences de la crise sanitaire et de la pénurie mondiale de matières premières

Malgré toutes ses réussites et ses nouveaux produits, la société Hélite a été impactée par le premier confinement l'an passé. La production a été stoppée pendant trois mois en mars, avril et mai 2020. Cette année, la demande est forte parce "qu'on a de beaux produits" explique Gérard Thévenot. Mais l'entreprise connaît de gros problèmes d'approvisionnements, notamment au niveau des composants électroniques qui ne sont plus disponibles et pour lesquels il n'y a même pas de délais. Hélite est aussi handicapée au niveau des aciers, des aluminiums , des petites pièces dont l'entreprise a besoin, même si ce n'est pas une grosse partie de l'airbag. "On ne pas livrer sans ces produits" regrette le PDG. En quantité, l'entreprise va produire cette année environ 35 000 pièces dont 80 à 85% sont destinées à l'export.

La pénurie de matières premières pénalise Hélice Copier